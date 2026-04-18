Cor 21:38 Bosch e Sallés all’Ateneu Alguerés L´evento è organizzato dal Lectorat della Università di Sassari, dall´Institut Llull e dall´Ateneu Alguerés, con la collaborazione della Delegazione della Generalitat de Catalunya ad Alghero e si svolgerà Giovedì 23 aprile all’Ateneu Alguerés (Via Cavour, 23, Alghero) alle ore 19



ALGHERO - Il libro di Andreu Bosch e Carmelo Sallés sulla parlata di Tossa de Mar è un lavoro di dialettologia focalizzato sul linguaggio di una località specifica. L'opera si basa sul confronto tra le varianti linguistiche specifiche del luogo e le caratteristiche di molte altre zone che, come quella di Tossa, appartengono al catalano orientale. Si tratta di un'opera che coinvolge il lettore poiché, combinando l'analisi linguistica con numerosi esempi e descrizioni dettagliate di mestieri, luoghi ed eventi, permette di immergersi nella cultura e nello stile di vita di una società che, purtroppo, tende a scomparire. Inoltre, gli autori esploreranno le similitudini tra il dialetto di Tossa e l'algherese.



Andreu Bosch è Dottore in Filologia Catalana, filologo e linguista. È stato professore presso l'Università di Sassari e l'Università di Barcellona, dove ha insegnato per venticinque anni. Ha coordinato il Centro di Risorse Pedagogiche "Maria Montessori" di Alghero — città con la quale mantiene da sempre un legame professionale e personale — e ha diretto per diversi anni l'area Lingua e Università dell'Institut Llull. È autore di numerosi libri dedicati al catalano di Alghero e ha curato diverse edizioni delle opere di Jacint Verdaguer.



Carmelo Sallés è uno studioso autodidatta di storia e cultura popolare, nonché guida locale. Collabora da lungo tempo con il Centre d’Estudis Tossencs e il Museu de la Dona di Tossa. È, tra le altre cose, coautore del Diccionari de més de mil mots de la història de Tossa (2009). L'evento è organizzato dal Lectorat della Università di Sassari, dall'Institut Llull e dall'Ateneu Alguerés, con la collaborazione della Delegazione della Generalitat de Catalunya ad Alghero e si svolgerà all’Ateneu Alguerés (Via Cavour, 23, Alghero) alle ore 19:00. L'attività è aperta a tutti fino ad esaurimento posti.