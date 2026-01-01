S.A. 8:06 Il libro di Anna Tosone ad Alghero Lunedì 25 maggio l´autrice incontrerà al mattino gli studenti delle scuole medie per il consueto progetto “Adotta l’Autore” e la sera ad Alghero alle 18 nel cortile della sede Scout Alghero1 presenterà attraverso il suo libro l´avventurosa vera storia dei quattro fratellini dispersi non molto tempo fa nella foresta amazzonica



ALGHERO - Per il Maggio dei Libri la libreria Il Labirinto Mondadori porta in Sardegna Anna Tosone, autrice di un interessante libro per ragazzi edito da Einaudi, "Caduti dal cielo". Lunedì 25 maggio l'autrice incontrerà al mattino gli studenti delle scuole medie per il consueto progetto “Adotta l’Autore” e la sera ad Alghero alle 18 nel cortile della sede Scout Alghero1 (via Barcellonetta 5) presenterà - in un incontro aperto a tutti - attraverso il suo libro l'avventurosa vera storia dei quattro fratellini dispersi non molto tempo fa nella foresta amazzonica.



Se ne parlò tanto e se ne parla ancora come un grande esempio di resistenza e sopravvivenza: è la storia di Lesly, Solecni, Tien e Cristian, quattro fratelli indigeni (di 13, 9, 5 anni e un neonato di 11 mesi) sopravvissuti per 40 giorni da soli nella foresta pluviale colombiana dopo un incidente aereo avvenuto il 1° maggio 2023. La loro sopravvivenza è stata possibile non solo grazie alla preziosa cura e alla grande attenzione che la sorella più grande ha garantito ai piccoli, ma soprattutto grazie alle conoscenze ancestrali del proprio popolo indigeno, gli Witoto, che ha permesso loro di riconoscere i frutti commestibili, utilizzare tecniche di orientamento e costruzione di ripari tramandate dalla nonna. La presentazione darà occasione per confrontarsi e parlare di avventura ma anche di capacità di adattamento, responsabilità, spirito di sopravvivenza, condivisione, coraggio.



Un libro che spinge a interrogarci sul nostro rapporto con l'ambiente, sul senso di comunità e sulla nostra percezione di cosa significhi essere davvero "vulnerabili". Una vicenda che ci invita a riflettere sull'importanza di educare le nuove generazioni all'autosufficienza, alla resilienza e alla responsabilità. Anna Tosone è nata nel 1990 sull’Adriatico e vive e lavora sul Mar Ligure. Ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno, è laureata in Ingegneria Navale e riveste il grado di Tenente di Vascello.