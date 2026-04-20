Cor 14:42 Noi RiformiAmo Alghero: Auguri alla Caria Giovanna Caria lascia Forza Italia Alghero: Parole e auguri a firma della lista civica Noi RiformiAmo Alghero, per conto del presidente del gruppo, Gianni Martinelli



ALGHERO - «Esprimiamo a Giovanna Caria i nostri più sinceri auguri per la nuova fase del suo percorso politico, a seguito della decisione di aderire al Gruppo Misto dopo aver lasciato Forza Italia. Una scelta che rappresenta un passaggio significativo e che, nelle intenzioni dichiarate, è orientata a rafforzare il dialogo e la collaborazione nell’interesse della comunità. Le auguriamo buon lavoro per questa nuova esperienza istituzionale, auspicando che possa proseguire il proprio impegno con serenità, spirito costruttivo e senso di responsabilità, contribuendo in modo positivo al confronto politico e all’attività amministrativa». Parole e auguri a firma della lista civica Noi RiformiAmo Alghero, per conto del presidente del gruppo, Gianni Martinelli.