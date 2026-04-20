Cor 17:53 Sant Jordi a l’Alguer: libri, lingua, cultura Fino al 2 maggio, la città dell’Alguer torna a riempirsi di libri, rose e attività per celebrare una nuova edizione di Sant Jordi, con oltre trenta eventi distribuiti in tutta la città che combinano letteratura, lingua e partecipazione cittadina



ALGHERO - Il programma di quest’anno include presentazioni di libri, letture, attività familiari, spettacoli e incontri culturali in catalano di l’Alghero, italiano e altre lingue, consolidando Sant Jordi come un appuntamento centrale per la promozione della lettura e della cultura in città. Tra le attività più rilevanti, il 23 aprile al mattino, alla Torre Sulis, sarà presentato il nuovo gioco di Memory in algherese dedicato alla Marina e a tutti gli elementi importanti del mare alguerese, un’iniziativa della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia e di Publicacions de la Generalitat (EADOP), rivolta soprattutto ai più piccoli e alla promozione della lingua, un’attività ideata e presentata da Carla Valentino.



Il programma include anche il concerto “Per una vela en el mar blau. Paraules i cants al vent de l’Alguer”, con la voce di Gisella Vacca e al pianoforte di Renato Muggiri, una proposta che unisce musica e poesia e rende omaggio al mare come elemento centrale della nostra identità, una produzione di Ass. Il Crogiuolo (Quartucciu) con la collaborazione della libreria Il Labirinto e della Generalitat de Catalunya. Per quanto riguarda le entità culturali della città, si segnalano diverse attività, tra cui il 24 aprile alla Torre Sulis la presentazione del libro “Racconti extravaganti della storia di Alghero” di Giacomo Oppia, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer.



Un altro momento rilevante sarà il 28 aprile, all’Ateneu Alguerès, con la presentazione del libro El català de Tossa, di Andreu Bosch e Carmelo Sallés, un evento celebrato a l’Alguer che mette in dialogo i parlari salati della Costa Brava con il catalano di l’Alguer e rafforza i legami linguistici e culturali tra territori. Mercoledì 29 aprile, presso la Biblioteca Catalana de l’Alguer, si terrà la presentazione del libro "Lo conte del llevat" di Giovanni Antonio Farris, con illustrazioni di Paola Serra, tradotto in catalano di l’Alguer a cura di Maria Antonietta Salaris, Mauro Mulas e Irene Coghene. Organizzato dalla Plataforma per la Llengua e dal Centro Culturale "Antoni Nughes".



Infine, il 30 aprile, la sede di Òmnium Cultural de l’Alguer ospiterà la presentazione della riedizione di L’Alguer. Un poble català d’Itàlia, di Eduard Toda, con la collaborazione della Generalitat de Catalunya, un’opera fondamentale per comprendere l’identità storica e culturale della città.

La celebrazione vede il coinvolgimento attivo delle tre librerie della città: innanzitutto la libreria Il Labirinto, che fa parte della Xarxa de Llibreries de la Generalitat de Catalunya; la libreria Cyrano e infine la libreria Il Manoscritto, tutte protagoniste nell’organizzazione e nella dinamizzazione di numerose attività del programma.



Durante tutto il periodo, il centro storico si trasformerà in un grande spazio letterario grazie all’iniziativa “Vitrines per llegir”, promossa dal Centro Commerciale Naturale “Al Centre Històric”, che trasforma l’Alguer in un grande libro a cielo aperto grazie al coinvolgimento dei commercianti locali.

Il Sant Jordi a l’Alguer è organizzato in collaborazione con il Comune di l’Alguer e la Fondazione Alghero e, dopo oltre vent’anni di celebrazioni della Giornata della Rosa e del Libro, si consolida come un’attività unica che riafferma l’impegno verso la lingua catalana della città, la creatività e la cultura condivisa, grazie al coinvolgimento di istituzioni, entità e operatori culturali di l’Alguer.