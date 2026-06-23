Cor 11:22 Parco Geominerario, approvato lo Statuto Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato con Decreto del 19 maggio 2026 il nuovo Statuto del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna



Composizione del Consorzio: come previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, il Consorzio è costituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalle Province o Enti subentranti, dai Comuni interessati dalla perimetrazione, dalle Università di Cagliari e di Sassari e da associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 nonché portatrici di interessi diffusi con finalità affini a quelle del Parco.

Criterio di ripartizione per Enti locali: la percentuale di partecipazione di Comuni e Province (o Enti subentranti) viene ripartita in proporzione all’estensione e al valore storico‑ambientale‑paesaggistico dei rispettivi territori nell’area delimitata del Parco. Nuove percentuali di partecipazione: le Tabelle A e B allegate al Decreto assegnano ai Comuni la quota del 51%, alla Regione il 27%, ai Ministeri il 20% e alle Università il 2%. Comitato tecnico-scientifico: entra a farne parte il Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna in sostituzione del Segretariato Regionale per la Sardegna del Ministero della Cultura, soppresso nel quadro della riorganizzazione periferica del Ministero. CAGLIARI - Il provvedimento riorganizza la composizione del Consorzio e ridefinisce le percentuali di partecipazione dei soggetti consorziati.