S.A. 15:04 Igiene urbana: al via il percorso informativo ad Alghero Il Comune di Alghero dà il via al percorso informativo sul nuovo servizio di raccolta differenziata: nei prossimi giorni incontri con borgate, consorzi stradali e amministratori di condominio



ALGHERO - Ad Alghero prosegue il percorso di avvicinamento all’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. L’Amministrazione Cacciotto, con l’ufficio Ambiente, insieme a Ciclat e alla società Cosmo, ha definito il cronoprogramma delle attività che accompagneranno cittadini, amministratori di condominio e rappresentanti del territorio verso l’entrata in vigore del nuovo sistema, prevista per il 26 ottobre 2026. Entro il mese di luglio, Ciclat, per tramite della società Cosmo, completerà il censimento delle utenze domestiche presenti nei condomini con oltre otto utenze, attività propedeutica all’organizzazione del nuovo servizio. Parallelamente prenderà il via un ciclo di incontri pubblici, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla V Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Mulas, per illustrare le novità e raccogliere osservazioni e indicazioni dai diversi interlocutori del territorio.



Il primo appuntamento è in programma lunedì 28 luglio alle ore 17.30, presso il salone della borgata di Guardia Grande, con i rappresentanti delle borgate di Maristella, Corea, Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu, Tanca Farrà e Nurra. Il giorno successivo, martedì 29 luglio alle ore 17.30, presso la sede dei Consorzi delle Strade Vicinali in via Costa, l’incontro sarà dedicato ai referenti dei consorzi delle strade vicinali, coinvolgendo le realtà di Salondra, Sant’Anna Poglina, Carrabuffas, Scala Mala, Ungias, Punta Moro, La Ruchetta, Vessus Evangeletz, Calabona-Argentiera, Figuruja, San Quirico, Brionis, La Pussetta, La Scaletta-Monte Sisini, Las Covas-La Speranza, Montagnese, Lus Covas, Fangal Malai e Poneddu Puntet. Mercoledì 30 luglio alle ore 17.30, presso la sala della Parrocchia del Rosario in via XX Settembre, sarà invece la volta degli amministratori dei condomini della città.



«L’avvio del nuovo servizio rappresenta un cambiamento importante che interesserà l’intera comunità, soprattutto per gli abitanti dell’agro - dichiara l’assessore all’Ambiente Raniero Selva -. Per questo abbiamo scelto di accompagnare questa fase con un percorso di informazione e confronto, coinvolgendo innanzitutto amministratori di condominio, borgate, consorzi e cittadini. Abbiamo chiesto ai nostri concittadini un po’ di comprensione per la delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo appalto di igiene urbana. Confidiamo, entro l’autunno, di risolvere molte delle criticità ancora esistenti sul territorio». Dal 3 agosto al 30 settembre prenderà il via la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata destinati a tutte le utenze, sia del centro urbano sia dell’agro, presso la sede comunale di via Sant’Anna 38. Saranno inoltre attivati ulteriori punti di distribuzione sul territorio, che verranno comunicati nelle prossime settimane. Contestualmente alla consegna dei mastelli, ogni utenza riceverà una lettera dell’Amministrazione comunale, una brochure con le modalità di conferimento dei rifiuti, il riciclabolario, le indicazioni sul compostaggio domestico, il calendario dei servizi e le informazioni relative al Centro del Riuso.