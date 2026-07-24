Rifiuti e caos: ad Alghero in arrivo le telecamere

«Molte delle situazioni segnalate sono state già risolte, alcune vedono la soluzione vicina, altre iniziative prendono forma. Oltre all’avvio del cronoprogramma delle attività che accompagneranno cittadini, amministratori di condominio e rappresentanti del territorio verso l’entrata in vigore del nuovo sistema, prevista per il 26 ottobre 2026, si stanno attuando soluzioni anche sul fronte della lotta all’abusivismo e al degrado. Dai prossimi giorni infatti saranno attivate diverse delle telecamere previste per monitorare le zone sensibili nelle quali si possono verificare depositi incontrollati dei rifiuti. Le foto trappole avranno il compito di dissuadere da comportamenti incivili che caratterizzano la condotta di alcuni. In via di chiusura il censimento delle utenze domestiche presenti nei condomini con oltre otto utenze, attività propedeutica all’organizzazione del nuovo servizio, si guarda ora alla fase di comunicazione con i cittadini per il passaggio al nuovo corso del servizio» si legge nella nota .



