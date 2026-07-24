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S.A. 17:51
Rifiuti e caos: ad Alghero in arrivo le telecamere
Prosegue il confronto nel segno della collaborazione per il miglioramento del servizio di igiene urbana in città
Rifiuti e caos: ad Alghero in arrivo le telecamere

ALGHERO - «L’obiettivo è offrire un servizio più moderno, più accessibile e più sostenibile, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di contribuire alla tutela dell’ambiente. Su queste basi continua l’interlocuzione con l’azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana e i rappresentanti di Cgil e Cisl, nell’ambito della procedura di raffreddamento avviata dai sindacati. Nel solco del precedente vertice del 8 luglio scorso, il confronto si è tenuto nel più ampio spirito costruttivo che si manifesta di pari passo con la soluzione delle problematiche al centro all’attenzione. Presenti il Sindaco Raimondo Cacciotto e l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, con i rappresentanti dell’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e i rappresentanti di Cgil e Cisl, l’incontro è servito per fare il punto sulla procedura in corso.» Così si apre la nota diffusa da Porta Terra che descrive il nuovo incontro della vertenza del servizio di igiene urbana in città.

«Molte delle situazioni segnalate sono state già risolte, alcune vedono la soluzione vicina, altre iniziative prendono forma. Oltre all’avvio del cronoprogramma delle attività che accompagneranno cittadini, amministratori di condominio e rappresentanti del territorio verso l’entrata in vigore del nuovo sistema, prevista per il 26 ottobre 2026, si stanno attuando soluzioni anche sul fronte della lotta all’abusivismo e al degrado. Dai prossimi giorni infatti saranno attivate diverse delle telecamere previste per monitorare le zone sensibili nelle quali si possono verificare depositi incontrollati dei rifiuti. Le foto trappole avranno il compito di dissuadere da comportamenti incivili che caratterizzano la condotta di alcuni. In via di chiusura il censimento delle utenze domestiche presenti nei condomini con oltre otto utenze, attività propedeutica all’organizzazione del nuovo servizio, si guarda ora alla fase di comunicazione con i cittadini per il passaggio al nuovo corso del servizio» si legge nella nota.

L’Amministrazione ha ringraziato le organizzazioni sindacali per l’approccio collaborativo, sottolineando come i«l dialogo rappresenti lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e garantire un servizio di igiene urbana sempre più efficiente». Parallelamente prenderà il via un ciclo di incontri pubblici, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla V Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Mulas, per illustrare le novità e raccogliere osservazioni e indicazioni dai diversi interlocutori del territorio. Il primo appuntamento è in programma martedì 28 luglio alle ore 17.30, presso il salone della borgata di Guardia Grande, con i rappresentanti delle borgate di Maristella, Corea, Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu, Tanca Farrà e Nurra. Il giorno successivo, mercoledì 29 luglio alle ore 17.30, presso la sede dei Consorzi delle Strade Vicinali in via Costa, l’incontro sarà dedicato ai referenti dei consorzi delle strade vicinali, coinvolgendo le realtà di Salondra, Sant’Anna Poglina, Carrabuffas, Scala Mala, Ungias, Punta Moro, La Ruchetta, Vessus Evangeletz, Calabona-Argentiera, Figuruja, San Quirico, Brionis, La Pussetta, La Scaletta-Monte Sisini, Las Covas-La Speranza, Montagnese, Lus Covas, Fangal Malai e Poneddu Puntet. Giovedì 30 luglio alle ore 17.30, presso la sala della Parrocchia del Rosario in via XX Settembre, sarà invece la volta degli amministratori dei condomini della città.

Nella foto: il tavolo del confronto
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