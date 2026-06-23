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Cor 13:06
Cittadinanza attiva: bando ad Alghero
Volontari per la valorizzazione dei beni comuni, avviso pubblico per il programma Cittadinanza Attiva nella città di Alghero
Cittadinanza attiva: bando ad Alghero

ALGHERO - Pubblicato l’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo della Cittadinanza Attiva 2026, rivolto a cittadini, associazioni, enti del terzo settore e gruppi sportivi interessati a collaborare con l’Amministrazione nella cura, manutenzione e valorizzazione dei beni comuni. 

L’iniziativa consente ai volontari di partecipare ad attività di interesse collettivo quali la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, dei parchi e delle aiuole, la cura di strade e spazi pubblici, piccoli interventi di manutenzione negli edifici comunali, la gestione delle aree gioco e progetti di rigenerazione urbana basati sul riuso e sul riciclo dei materiali. Anche per il 2026 sono previste agevolazioni sulla TARI per i cittadini e le associazioni che prenderanno parte alle attività previste dal progetto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale e dall’Avviso pubblico.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 14:00 del 20 luglio 2026, utilizzando la modulistica disponibile negli allegati. Tutta la documentazione e i moduli per la partecipazione sono consultabili e scaricabili nella pagina istituzionale del Comune di Alghero.
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