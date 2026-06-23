Cittadinanza attiva: bando ad Alghero

ALGHERO - Pubblicato l’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo della Cittadinanza Attiva 2026, rivolto a cittadini, associazioni, enti del terzo settore e gruppi sportivi interessati a collaborare con l’Amministrazione nella cura, manutenzione e valorizzazione dei beni comuni.

L’iniziativa consente ai volontari di partecipare ad attività di interesse collettivo quali la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, dei parchi e delle aiuole, la cura di strade e spazi pubblici, piccoli interventi di manutenzione negli edifici comunali, la gestione delle aree gioco e progetti di rigenerazione urbana basati sul riuso e sul riciclo dei materiali. Anche per il 2026 sono previste agevolazioni sulla TARI per i cittadini e le associazioni che prenderanno parte alle attività previste dal progetto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale e dall’Avviso pubblico.



