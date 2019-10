video Condividi | Cor 13:07 «Così si smantella il Marino, subito garanzie»



«Servono garanzie per il nuovo ospedale ed il potenziamento del Marino». Servono scelte ben precise di tutela e garanzia per gli utenti algheresi. Serve una presa di posizione molto netta - incalza Gabriella Esposito - è paradossale che con le risorse ministeriali già previste per il nuovo ospedale, Alghero debba svendere i suoi gioielli per far cassa e finanziare interventi su Sassari o altri territori. Le sue parole in occasione della Commissione comunale sulla sanità svoltasi nei giorni scorsi ad Alghero.