Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
Le nuove figure professionali, tra le quali diversi ritorni dopo esperienze in altri comuni, sono state accolte nell’ambito delle attività previste nel Piano Aziendale Family Audit, il cui scopo è agevolare l´equilibrio dei tempi della vita privata con quelli del lavoro
ALGHERO - Un caloroso benvenuto ai nuovi dipendenti del Comune di Alghero, nel segno di un rinnovato slancio a supporto della macchina amministrativa. Oggi l'incontro con i neoassunti nel biennio 2024-2025 al Quarter con il Sindaco Raimondo Cacciotto, il vicesindaco Francesco Marinaro, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, gli assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga, e il dirigente Alessandro Alciator. Giovani pieni di entusiasmo e dipendenti con una certa esperienza: una miscela in grado di elevare il livello delle prestazioni e dei risultati degli uffici.

«Una macchina amministrativa fatta di donne e uomini che ringrazio per l’impegno e la dedizione e, sulla quale, sono certo di poter contare per raggiungere i migliori risultati per la nostra comunità», ha detto il sindaco nel salutare i nuovi arrivati. «Siamo consapevoli di quanto ancora ci sia da fare per il potenziamento degli uffici e, di conseguenza, dei servizi alla cittadinanza, ma i tempi sono maturi e finalmente siamo in grado di dare le prime risposte concrete: servono pazienza e fiducia, ma la nostra attenzione è massima».

Le nuove figure professionali, tra le quali diversi ritorni dopo esperienze in altri comuni, sono state accolte nell’ambito delle attività previste nel Piano Aziendale Family Audit, il cui scopo è agevolare l'equilibrio dei tempi della vita privata con quelli del lavoro. A tutti loro è stato consegnato il vademecum che riassume tutti gli istituti normativi e contrattuali esistenti a favore di chi lavora in un ente locale. «È stato un momento di condivisione e di unità d’intenti tra amministrazione e personale - ha sottolineato l’assessora al Benessere della Persona, della Famiglia e della Comunità, Maria Grazia Salaris - nel segno della continuità di un percorso avviato da tempo con il Family Audit. Il Comune di Alghero, già dal 2015, ha scelto di investire nella conciliazione tra vita professionale e familiare per migliorare il benessere organizzativo e la qualità del lavoro».

Tra le tante azioni previste nel piano aziendale c’è appunto il vademecum, nel quale si dà informazione del ruolo svolto da uffici e gruppi che si occupano di conciliazione vita-lavoro e dalla carta dei servizi per il personale. Si tratta di una sintesi di tutti gli istituti esistenti a livello locale e nazionale a favore dei collaboratori, dai permessi retribuiti alle ferie solidali, dalla flessibilità oraria al lavoro agile, presenti in diversi documenti e ora radunati dal gruppo di lavoro del Family Audit in uno unico di facile e immediata consultazione, composto da un Vademecum che espone anche il ruolo dei diversi uffici e gruppi.
