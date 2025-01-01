Cor 11:16 Alghero è Blue Marina Awards La manifestazione ha riunito centinaia di rappresentanti dei marina italiani, istituzioni e operatori della blue economy, celebrando la portualità turistica come risorsa strategica per il Paese. A ritirare il premio per Alghero il Presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras



ALGHERO - Ancora un importante riconoscimento per il Porto di Alghero che conquista il “Blue Marina Awards”. Non è la prima volta del raggiungimento di tale traguardo, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dal Consorzio, Soci, Club e da tutti gli operatori del principale scalo della Riviera del Corallo confermandosi infrastruttura di riferimento per il Nord-Ovest Sardegna. Con Alghero, in totale sono stati 6 i porti sardi premiati: nella categoria dei porti con oltre cinquecento posti barca oltre al comune catalano, c'è anche Santa Teresa Gallura. Tra i 200 e i 500 posti barca, premiata invece Marina di Puntaldìa a San Teodoro. Per scali turistici con vocazione superyacht la scelta è andata alla Marina di Porto Cervo, Arzachena.



Nella categoria degli approdi turistici con vocazione diportistica, fino a 200 posti barca, riconoscimenti a Marina di Sant'Elmo, Cagliari e alla Marina Cala dei Sardi a Portisco. Oltre ai marchi di riconoscimento sono stati consegnati alcuni premi speciali, come quello all'innovazione offerto da Blue Gold, consistente in un dispositivo innovativo per la misurazione in tempo reale dei consumi idrici: è andato ancora a Marina Cala dei Sardi. La cerimonia finale si è tenuta a Genova nel prestigioso Circolo Artistico Tunnel di Palazzo Doria, sede Unesco dei Rolli genovesi, alla presenza anche del Ministro del Turismo Daniela Santachè.



«I Blue Marina Awards rappresentano un riconoscimento nazionale dedicato all'eccellenza della portualità turistica italiana, quella di quest'anno è la quarta edizione, per noi - commenta il presidente del Consorzio del Porto di Alghero, Giancarlo Piras - rappresenta un ulteriore segnale delle bontà del lavoro svolto e funge da stimolo per migliorare ancora e far crescere il nostro porto grazie, come detto e giustamente rimarcato, anche al lavoro e supporto dei soci, club, operatori e tutti i collaboratori». «Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare - ha detto Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards -L'energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva».



Nella foto: Gaincarlo Piras