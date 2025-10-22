Alguer.it
Cor 12:20
La Vigilessa lascia Alghero, il sindaco la ringrazia
Il primo cittadino di Alghero, Raimondo Cacciotto ha voluto ringraziare pubblicamente l´agente di Polizia Locale, Morena Bentivoglio, che dopo 17 anni lascia il comando per avvicinarsi alla sua casa d´origine
ALGHERO - «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, voglio ringraziarla per l’impegno e la passione con cui ha svolto il suo lavoro ogni giorno e augurarle il meglio per questo nuovo inizio». Parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che ha voluto ringraziare pubblicamente l'agente di Polizia Locale, Morena Bentivoglio, che dopo 17 anni lascia il comando di Via Mazzini per avvicinarsi alla sua casa d'origine e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. La Vigilessa, nel corso del servizio, ha spesso portato con orgoglio il Gonfalone della Città di Alghero in cerimonie pubbliche e riti istituzionali, oltre ad aver proficuamente collaborato col comando nell'espletamento dei quotidiani servizi a favore della collettività.
