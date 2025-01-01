Cor 11:20 Consiglio ad Alghero con 86 punti in discussione Il calendario nel pomeriggio odierno la seduta del Consiglio comunale di Alghero: Ordine del giorno ormai impressionante per numero di punti ipoteticamente all´attenzione dell´Aula. Nuova seduta il 30 ottobre. Seduta aperta sulla sanità il 27 ottobre



ALGHERO - Sono ben 86, tra mozioni, interpellanze, interrogazioni e qualche ratifica, i punti che compongono l'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal presidente Mimmo Pirisi (Pd) per il pomeriggio odierno (mercoledì 22 ottobre), presso i locali di Villa Maria Pia, con ingresso da Viale Burruni. Tra i numerosi punti mai discussi, compaiono diversi odg su argomenti scottanti e delicati per il territorio ed i cittadini, ma anche mozioni ormai superate, perchè protocollate diversi mesi addietro e mai portate all'attenzione dell'Aula.



Dopo la riunione odierna, l'Aula algherese si riunirà, in sessione ordinaria, ancora il prossimo 30 ottobre e il 7 novembre. In mezzo, anche la seduta aperta con oggetto la grave e delicata situazione della sanità nel territorio algherese, in programma il 27 ottobre 2025. «Date e argomenti dei Consigli Comunali sono stati decisi e condivisi in occasione della recente conferenza dei capi gruppo consiliari, svoltasi qualche settimana fa in accordo con l'amministrazione comunale» precisa il presidente Pirisi.



Nella foto: il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi (Pd)