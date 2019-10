Condividi | Cor 15:17 Il 3 novembre, grazie all´organizzazione dall´Agrisport Zia Maria, le piste sul mare di Alghero saranno teatro di una gara che, seppur valida per il Campionato Regionale, vede la partecipazione di piloti da tutta la penisola Ritorna il motocross al Lazzaretto



ALGHERO - Tutto pronto per il gran ritorno del motocross sulle piste del Lazzaretto ad Alghero. Il 3 novembre, grazie all'organizzazione dall'Agrisport Zia Maria, le piste sul mare di Alghero saranno teatro di una gara che, seppur valida per il Campionato Regionale, vede la partecipazione di piloti da tutta la penisola. Infatti, oltre ad essere collocata in uno scenario mozzafiato, la pista algherese è da sempre considerata una delle migliori a livello internazionale (secondo Federmoto la migliore d'Europa).



Luogo appartato in cui, rigorosamente nella stagione invernale (esempio perfetto di destagionalizzazione da sempre auspicato), giungono atleti titolati a livello mondiale per effettuare la preparazione in vista delle gare importanti e per testare i motori. In pochi lo sanno, ma proprio nella pista algherese, il cui fondo sabbioso (era infatti una vecchia cava di sabbia abbandonata) è considerato perfetto per i test, le maggiori case produttrici vengono a testare i motori elaborati per la Moto GP, motori che dopo aver gareggiato ai massimi livelli, vengono poi montati sulle migliori due ruote poste in commercio.



