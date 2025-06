Cor 15:20 Cecchini, un addio amaro ad Alghero Illustre cittadino per almeno venti anni, ha contribuito in maniera preponderante alla nascita di Architettura prima ed al suo consolidamento poi. Da pensionato, lascia la città e critica aspramente la qualità della vita dei residenti del centro storico



ALGHERO - Docente universitario, già direttore della Facoltà di Architettura di Alghero - che ha contribuito a far nascere, radicare e sviluppare - Arnaldo Bibo Cecchini lascia la città. Ma il suo è un addio amaro: residente nell'ex "salotto" di Piazza Civica, da pensionato ha deciso di abbandonare Alghero dopo più di venti anni. Dalle sue parole rilasciate nello storico blog ABC, traspare la motivazione alla base della sua ponderata scelta.



«Oggi finisce l'ultimo mio legame con Alghero. il mio appartamento di Piazza Civica, non è più mio. Auguro ai nuovi proprietari di goderselo come me lo sono goduto io. Per oltre vent'anni sono stato residente ad Alghero e per quasi venti ho lavorato alla Facoltà di Architettura di Alghero. Posso dire che nel complesso quest'ultima è stata un'esperienza molto bella, anche se è finita male. Ho sempre rifiutato di raccontare cosa è successo, ma qualcosa di grave è successo. Posso dire che nel complesso vivere ad Alghero è stato molto piacevole (durante la sindemia si poteva respirare), anche se - come è successo per un'altra delle città della mia vita cioè Venezia - la monocultura del turismo ha reso sempre più difficile e spiacevole viverci da residente: in particolare per chi ha avuto il privilegio di vivere in centro storico in pochi anni la vita è diventata peggiore; non sarebbe male "tracciare" le responsabilità di chi non ha saputo difendere la cosa pubblica (ho qualche volta postato delle immagine della progressiva distruzione di Piazza Civica)».



«Credo di essermi nel complesso comportato bene e ringrazio le molte persone che mi hanno voluto bene e cui ho voluto bene: chi mi conosce sa che sono una persona mite e ragionevole, ma intransigente e che in alcuni degli ambienti che ho dovuto frequentare il mio orgoglioso essere plebeo non è stato apprezzato. Ora l'ultima parte della mia vita, ormai molto ritirata si svolge a Cagliari, una città nel vero senso del termine. Mi trovo bene. Ci troviamo bene» chiude Arnaldo Bibo Cecchini.



A lui ed alla sua famiglia vanno i saluti e ringraziamenti della redazione del Quotidiano di Alghero per quanto ideato e costruito ad Alghero per la città e gli algheresi. Anche oggi, nel momento dei saluti, si capisce che qualcosa è ormai sfuggito nell'amministrare una città alla continua ricerca di una direzione vera. Quella di Piazza Civica, inutile negarlo, è una pagina dolorosa, probabilmente la più emblematica: aver mercificato e snaturato così la principale piazza della città senza una chiara visione, è una ferita difficile da rimarginare. Tanti auguri Professore.



Nella foto d'archivio: prof. Cecchini con l'allora Governatore Pigliaru e sindaco Bruno ad Alghero