Cor 13:29 Salvamento a Turas e S'Abba Druche



BOSA - Anche per questa estate il Comune ha attivato il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Turas e S’Abba Druche. Nella spiaggia di Bosa Marina il servizio è garantito dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari che operano sull’arenile.



La normativa che disciplina la sicurezza balneare ha introdotto quest’anno una novità riguardo agli obblighi dei Comuni costieri sulla delimitazione delle acque riservate alla balneazione, in base alla quale, su autorizzazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, sono stati posizionati gavitelli presso le cale di Compultittu e Managu, al fine di garantire una maggiore tutela sia ai bagnanti, sia alle imbarcazioni.



Per l’attivazione del servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Turas e di S’Abba Druche, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30/40 del 5 giugno 2025 “Programmazione delle risorse finanziarie per l’attivazione del Sistema integrato di salvamento balneare per la stagione estiva 2025”, il sindaco, Alfonso Marras, il 6 giugno ha immediatamente presentato la domanda di contributo regionale per finanziare il servizio, avviando procedure urgenti per garantire l’avvio delle attività il 1° luglio, e fino al 31 agosto 2025.