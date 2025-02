Cor 15:19 A Olbia il campionato Motocross parte col botto Un tracciato impegnativo, duelli serrati e Kiara Fontanesi ospite d’eccezione: i migliori piloti dell’Isola e diversi atleti provenienti dal resto d’Italia si sono dati battaglia in tutte le categorie



OLBIA - Polvere che si alza, motori al massimo e sfide all’ultimo sorpasso hanno reso memorabile la giornata di domenica 16 febbraio, quando l’Olbia Arena ha ospitato la prima tappa del Campionato Regionale Sardo di Motocross. Un evento carico di emozioni, arricchito dalla presenza della sei volte campionessa del mondo Kiara Fontanesi. Sul tracciato, i migliori piloti dell’Isola e diversi atleti provenienti dal resto d’Italia si sono dati battaglia in tutte le categorie. Nella 65 Debuttanti, dominio dell’Olbia MX, con Mattia Cassitta sul gradino più alto del podio, seguito dal compagno di squadra Lorenzo Andolfi e da Mattia Mura del team Stop & Go. Tra i 65 Cadetti, il più veloce è stato Michele Farris del motoclub Terralba, davanti a Giovanni Sanna dello Stop & Go e Gaia Lorrai de Il Castello Sardara.



Grande spettacolo nella 85 Junior, con il successo di Alessio Foddis del team Xtreme, seguito da Mattia Tocco dell’Olbia MX e Massimo Murenu, anch’egli del team Xtreme. Nella 85 Senior, a trionfare è stato Samuel Soro del Bruschi Polidoro Tempio, che ha preceduto Francesco Grosso de Il Castello Sardara e Manuel Chessa di Porto Ferro. Nella 125 Junior, gara combattuta fino all’ultimo metro, con Mattia Piredda del Sas Taras Padru che ha conquistato la vittoria davanti a Michele Argiolas del Motor School Riola e Loris Cherchi dello Stop & Go. Tra i 125 Senior, successo per Cristian Chessa di Porto Ferro, con Lorenzo Pinna di Shardana e Luca Brandano del Bruschi Polidoro Tempio a completare il podio.



Nella categoria regina MX1, il più veloce è stato Bruno Setzi del Mc M Gonnesa, che ha avuto la meglio su Mauro Sotgiu della Città di Arzachena e Riccardo Pittau de Il Castello Sardara. Nella MX2, vittoria per Andrea Cadeddu del Shardana, seguito da Sergio Serra del Sandalion e Loris Muscas de Il Castello Sardara. Tra gli Over 40, il primo posto è andato a Giovanni Asole del Bruschi Polidoro Tempio, con Mirko Piemonte e Ivan Muscas, entrambi dell’Olbia MX, sul podio. Infine, nella categoria Challenge, a imporsi è stato Alessandro Muscas del Shardana, seguito da Marco Bullegas della Città di Arzachena e Francesco Sanna dell’Olbia MX.



Oltre ai risultati del campionato regionale, l’evento ha visto anche una classifica assoluta che ha messo in evidenza i migliori piloti, compresi quelli provenienti dal resto d’Italia. Nella MX1, il primo posto è andato a Marcello Disetti (Teamcello 555), seguito da Massimo Pezzotti (Teamcello 555). Nella MX2, successo per Alex Gruber (MAC Brixen Bressanone), con Kiara Fontanesi (GS Fiamme Oro) che ha chiuso in seconda posizione, confermando la sua classe anche su un tracciato nuovo.

Una prima tappa di altissimo livello nel circuito dell’Olbia Arena, con piloti determinati a lasciare il segno e un pubblico trascinato dall’entusiasmo dello speaker Giorgio Dongu che ha raccontato ogni sorpasso ed emozione della giornata. L’evento è stato organizzato dal Motoclub Olbia MX presieduto da Massimo Monaco e dall’Assessorato ai Grandi Eventi del comune di Olbia guidato da Marco Balata. «Un ringraziamento ai ragazzi del Motoclub Olbia MX – dichiara Balata – e a tutte le associazioni che, con il loro impegno, hanno reso possibile il successo della manifestazione».