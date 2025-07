Cor 13:26 Aeroitalia querela Schirru, Piras e Agus Aeroitalia annuncia azioni legali contro esponenti politici sardi e difende il lavoro dei propri dipendenti: nel mirino Stefano Schirru, Ivan Piras, Francesco Agus



CAGLIARI - Dopo un attento confronto interno, Aeroitalia decide che intraprenderà le opportune azioni legali nei confronti dei consiglieri regionali Stefano Schirru, Ivan Piras, Francesco Agus che, anziché riconoscere e valorizzare l’impegno della compagnia nella gestione di un evento straordinario – che ha comportato la ricollocazione di oltre mille passeggeri per cause terze– hanno scelto di offendere pubblicamente il lavoro di oltre 500 professionisti. Tra questi, la metà sono giovani sardi e lavoratori esperti reintegrati nel settore, dopo difficili esperienze con precedenti compagnie aeree che hanno fatto ricorso a licenziamenti e cassa integrazione.



«È inoltre doveroso ribadire, per l’ennesima volta e a beneficio di chi dimostra scarsa conoscenza della materia aeronautica, che ogni volo Aeroitalia è sottoposto ai rigorosi controlli dell’ENAC e rispetta tutti gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti. L’alta concentrazione di voli su uno stesso territorio può comportare, con maggiore probabilità, il verificarsi di inconvenienti tecnici di lieve entità, che sono sempre gestiti con la massima professionalità dai nostri equipaggi e piloti».



«Respingiamo le accuse infondate circolate negli ultimi giorni e rivendichiamo il valore e la professionalità dei dipendenti Aeroitalia, di cui 250 sardi che ogni giorno rendono possibili i collegamenti da e per l’Isola per migliaia di passeggeri. Lavoratori che ringraziamo per l’impegno, che meritano rispetto e sostegno, non certo attacchi da parte di esponenti politici che dovrebbero invece tutelare e valorizzare le competenze e l’impegno dei propri conterranei».