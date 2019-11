Condividi | A.B. 18:49 Seconda sconfitta consecutiva per la compagine algherese, che nel match valido per la settima giornata del campionato regionale di serie B femminile cede 77-62 contro il Sant´Orsola sul parquet del PalaSimula Basket: Mercede ko a Sassari



ALGHERO - Seconda sconfitta consecutiva per la Mercede Alghero, che nel match valido per la settima giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile cede 77-62 contro il Sant'Orsola sul parquet del PalaSimula. Mercede presentatasi a Sassari priva di Kozhobashiovska, Monti e con Mitreva in panchina per onor di firma.



Meglio le sassaresi, più aggressive ed attente nei 40' di gioco. Dopo due tempi in equilibrio (22-19 al 10' e 40-38 all'intervallo), le padrone di casa affrontano meglio il terzo parziale, con un 16-10 che spegne le avversarie (56-48). Nell'ultimo quarto, le sassaresi raddoppiano il loro vantaggio con altre sette lunghezze per il 77-62 finale.



Top scorer del match la sassarese Loriga, autrice di 30punti, ben coadiuvata da Fidossi con 20. In doppia cifra, tra le algheresi, Asia Kaleva con 22, Valentina Usai con 11 ed Alessia Corbia con 10. Bene anche per la giovane Laura Masnata: 8 punti per lei.



SANT'ORSOLA SASSARI-MERCEDE ALGHERO 77-62:

SANT'ORSOLA SASSARI: Flauret, Perantoni 1, Fidossi 20, Cabigiosu, Sanna 4, Solinas 2, Loriga 30, Sanna 9, Saba 2, Rassu, Tanda, Dioume 9. Coach Andrea Vasconi.

MERCEDE ALGHERO: Asia Kaleva 22, Spiga 4, Lubrano, Alessia Corbia 10, Zidda 1, Masnata 8, Mitreva, Canu 3, Valentina Usai 11, Zinchiri, Milia, Chiara Obinu 3. Coach Manuela Monticelli.

