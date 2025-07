Cor 16:01 La Dinamo ingaggia Nick McGlynn La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è lieta di annunciare l’ingaggio di Nick McGlynn, pivot statunitense classe 1996 che ha disputato l’ultima stagione tra Dziki Varsavia (Polonia) e Kolossos Rodi (Grecia)



SASSARI - Nato a Stoughton (Wisconsin) il 6 ottobre 1996, alto 206 centimetri, McGlynn si forma cestisticamente alla Stoughton High School, dove chiude da senior con oltre 16 punti e 9 rimbalzi di media, guadagnandosi il titolo di Player of the Year della conference e un posto nel quintetto All-State. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata da parte dei Bulldogs della Drake University, con cui disputa un quadriennio da protagonista in NCAA Division I. Nel suo ultimo anno al college (2018/19) viaggia a 15,2 punti e 8,3 rimbalzi a partita, venendo nominato Defensive Player of the Year e Scholar Athlete of the Year della Missouri Valley Conference. Nella stessa stagione supera quota 1.000 punti in carriera, mette a referto dieci doppie doppie e diventa il miglior stoppatore di sempre della sua università (144 totali). Per due anni consecutivi viene inserito nel quintetto degli atleti più migliorati della MVC.



Nell’estate del 2019 sbarca in Europa: la sua prima tappa è in Lussemburgo, per vestire la canotta del T71 Dudelange. Dopo di che si sposta in Austria: qui, dopo una breve parentesi con i Vienna Timberwolves, si fa notare nelle fila del Raiffeisen Graz, chiudendo l’annata 2020/21 a 17 punti e 10 rimbalzi di media in 24 presenze. Nell’estate del 2021 sale di livello, approdando ai Leuven Bears della neonata BNXT League (composta da formazioni di Belgio e Olanda). Su un palcoscenico più competitivo, McGlynn conferma la sua efficacia, viaggiando in entrambe le stagioni a oltre 12 punti e 7 rimbalzi di media.



Nel 2023/24 si conferma in Polonia, allo Dziki Varsavia, chiudendo a 12,7 punti e 7,4 rimbalzi per gara. Numeri migliorati nella sua seconda stagione polacca fino a toccare i 14,4 personali di media. A dicembre 2024 si trasferisce in Grecia, dove conclude il campionato con i Kolossos Rodi, offrendo il suo contributo nella conquista della salvezza. Per lui 9,2 punti, 5,5 rimbalzi in 12 partite con oltre il 63% dal campo. Lungo solido, atletico e di spiccate qualità difensive, McGlynn è ora pronto per mettersi a disposizione nel reparto lunghi di coach Massimo Bulleri.