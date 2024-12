Cor 11:03 Basket Alghero: convocazioni al Memorial Fabbri Eleonora D’Alò è stata convocata, nell´ambito del progetto Academy, per il XIII Memorial Fabbri Torneo riservato alla categoria Under 15 (nate nel 2010-2011) che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Con lei Carlotta Pietrangeli è l’unica riserva casa per la Sardegna



ALGHERO - Ottime notizie in casa Pallacanestro Alghero: la giovane Eleonora D’Alò è stata convocata, nell'ambito del progetto Academy, per il XIII Memorial Fabbri Torneo riservato alla categoria Under 15 (nate nel 2010-2011) che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Insieme a lei anche un’altra atleta della Pallacanestro Alghero Carlotta Pietrangeli è l’unica riserva casa per la Sardegna. Sono 5 in totale le atlete sarde convocate. Insieme alle altre 95 atlete provenienti da tutta Italia, si confronteranno in una tre giorni che sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. D’Alò e Pierangeli sono già state convocate nell’ambito del progetto Academy, insieme Martina Peana, Cantoni Viola e Marcoli Giulia tutte atlete del 2011 e Zoagli Anna del 2010 che partecipano in questo anno sportivo da protagoniste nei campionati Under 14, Under 15 e Under 17.