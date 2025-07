Cor 15:55 «Calich, grave situazione ambientale» Salvatore Carta, esponente della Lega sezione di Alghero evidenzia gravi criticità ambientali nella Laguna del Calich: Serve Un´azione Coordinata e Strategica



ALGHERO - La laguna del Calich, patrimonio naturale fondamentale per Alghero, sta affrontando una crisi ambientale. Salvatore Carta, esponente della Lega sezione di Alghero, afferma: «Le incertezze e le sfide ambientali non possono più essere ignorate. La recente interrogazione n. 174/A ha rivelato che le cause del degrado non sono ancora state accertate».



Questa mancanza di chiarezza ostacola le azioni necessarie e minaccia l'economia locale, in particolare il settore della pesca e del turismo. «Non possiamo permettere che la nostra economia venga compromessa da ritardi nell’identificazione delle problematiche ambientali», sottolinea Carta.

Nonostante l'approvazione del Piano di riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui, che potrebbe garantire la salvaguardia dei parametri ambientali, è cruciale monitorare i flussi di reflui. Salvatore Carta insiste: «Dobbiamo assicurarci che la salute della laguna non venga compromessa ulteriormente».



Interventi finanziati per la tutela dell'ecosistema, come un sistema di lagunaggio e un progetto di monitoraggio, devono essere coordinati con urgenza. «Le problematiche legate alla proliferazione algale richiedono azioni immediate», conclude Carta. «È tempo che la comunità di Alghero si unisca per proteggere il nostro ambiente e garantire un futuro sostenibile».