S.A. 19 settembre 2024 Open day alle Tigri baseball Alghero Riprenderà l´attività agonistica con la giornata di apertura Open Day sabato 21 settembre alle ore 16, presso il campo da baseball in via Tramontana n°3, con le categoria under 12 e minibaseball



ALGHERO - Dopo l'ottimo anno agonistico appena concluso, la società Tigri baseball all'interno del progetto Alghero, e l'ente CSSS, riprenderà l'attività agonistica con la giornata di apertura Open Day sabato 21 settembre alle ore 16, presso il campo da baseball in via Tramontana n°3, con le categoria under 12 e minibaseball. «Per l'occasione sono stati invitati i bambini delle scuole cittadine dei plessi di Alghero e Fertilia oltre ai simpatizzanti di questo sport che sta attirando sempre di più i ragazzi delle scuole cittadine ed i loro docenti» l'invito della società. A conclusione dell' OPEN DAY verrà proposta una merenda a tutti i ragazzi e un aperitivo ai loro genitori.