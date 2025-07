Cor 11:45 «Alghero invasa dai rifiuti, città discarica» Rifiuti, Pais (Lega): Tariffe alle stelle ma servizio inaccettabile, si intervenga subito. Le borgate sono abbandonate, il centro non è da meno, e persino davanti al distretto sanitario di via Degli Orti si è formata una vera e propria discarica



ALGHERO - «La città di Alghero è ormai sommersa dai rifiuti, in un degrado igienico-sanitario che non ha precedenti. Le borgate sono abbandonate, il centro non è da meno, e persino davanti al distretto sanitario di via Degli Orti si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, con buste di rifiuti organici che attirano stormi di gabbiani e diffondono miasmi insopportabili. Una situazione indegna di una città civile, che richiede un intervento immediato».



Lo denuncia il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che ha depositato un’interrogazione urgentissima per chiedere conto al Sindaco e alla Giunta dello stato disastroso della gestione del servizio di igiene urbana. «Non si può scaricare la colpa solo sui cittadini incivili – afferma Pais – che pure esistono e vanno sanzionati. Qui siamo davanti a un servizio totalmente insufficiente da parte della ditta appaltatrice, su cui si moltiplicano le denunce di mescolamento dei rifiuti differenziati e raccolte superficiali. Uno schiaffo a tutti quei cittadini che conferiscono correttamente e pagano regolarmente le tariffe, peraltro aumentate ben due volte negli ultimi due anni, aumenti ai quali mi sono fermamente opposto».



Pais chiede che l’Amministrazione comunale attivi subito i controlli contrattuali, proceda con le sanzioni nei confronti della ditta inadempiente e valuti affidamenti in somma urgenza per garantire il ripristino delle condizioni minime di igiene e decoro. «È inaccettabile – conclude – che Alghero si trovi in queste condizioni. Chi amministra la città si assuma la responsabilità di intervenire immediatamente».