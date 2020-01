Condividi | Cor 20:30 L´uomo è stato raggiunto da una fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale e sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso. Andrea Altea aveva 43 anni ed era assessore al Turismo del paese gallurese Caccia tragica, muore l´assessore di Aggius



AGGIUS - Tragica battuta di caccia questa mattina nelle campagne di Aggius. La vittima è Andrea Altea, 43 anni, assessore al Turismo del paese gallurese.



L'uomo è stato raggiunto da una fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale e sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tempio che hanno svolto tutti gli accertamenti per capire con esattezza la dinamica del tragico incidente.



Andrea Altea era un cacciatore esperto e questa mattina, come spesso accadeva durante l'apertura della caccia, partecipava con una compagnia del paese ad una battuta non lontano da Aggius. La notizia dell'incidente si è diffusa presto nella cittadina e ha suscitato sconforto e unanime cordoglio.