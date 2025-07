S.A. 21:00 Parte da Alghero la XXII edizione di Corpi in movimento Dal 27 luglio il festival della danza d’autore riparte a Lo Quarter con la prima assoluta di “Four Quartets” della compagnia campana Borderline. In programma appuntamenti anche a Porto Ferro, Ittireddu e Sassari



ALGHERO - Domenica 27 luglio alle 21, nello spiazzo di “Lo Quarter” di Alghero, la 22esima

edizione del festival della danza d’autore “Corpi in movimento” prende il via con una prima

assoluta, lo spettacolo “Four Quartets” della compagnia campana Borderline Danza.

Liberamente ispirata ai Quattro Quartetti di Eliot, la performance d’apertura proposta da

Borderline invita lo spettatore a un profondo viaggio attraverso il tempo, la memoria e l'eterna

ricerca di un significato spirituale in un'esistenza in continuo mutamento. La produzione, che ha il sostegno del MIC e della Regione Campania, si sviluppa sulle musiche di Franz Schubert con le coreografie di Claudio Malangone, ed è interpretata da Adriana Cristiano, Sabrina De Luca, Noemi De Rosa, Alessia Muscariello, Maite Rodgers, Pietro Autiero, Alessandro Esposito, Loris Vestuto, PierFrancesco Vicinanza.



Il lavoro cerca di trovare un punto di stabilità in questo divenire incessante, concepito come

un'ode al vento che modella ogni cosa ed è invisibile come il tempo. Attraverso il soffio

inarrestabile, reso visibile e tangibile dal movimento dei corpi, la performance ci invita a percepire

questa costante che, pur portando cambiamento e apparente distruzione, si rivela anche un

potente veicolo per la riflessione e la rivelazione. «Il tema del festival quest’anno è “la scoperta”, ossia ritrovare la capacità di meravigliarsi, scoprire e riscoprirsi – dicono le organizzatrici –. In questo triennio avremo tre aggettivi che traghetteranno ogni annualità: gli autori, il pubblico e gli enti locali». La manifestazione organizzata da Danzeventi proseguirà proponendo dieci appuntamenti fra

Alghero, Porto Ferro, il vulcano Monte Lisiri di Ittireddu e il Teatro Civico di Sassari, per

accogliere sui palcoscenici del nord Sardegna alcune tra le principali compagnie italiane di livello

internazionale.