S.A. 16:49 Sfonda distributore automatico: denunciato algherese L´uomo, la notte del 13 luglio, dopo aver sfondato il vetro di un distributore automatico mediante un blocco di cemento, si è impossessato di numerose bustine di cannabis light



ALGHERO - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alghero ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un noto pregiudicato algherese, responsabile di furto aggravato perpetrato ad un distributore automatico SELF-H24 della città. L'uomo, la notte del 13 luglio, dopo aver sfondato il vetro di un distributore automatico mediante un blocco di cemento, si è impossessato di numerose bustine di cannabis light. Per le ferite che si è procurato alle mani a causa dei vetri del

distributore che erano stati infranti, ha lasciato tracce ematiche. Gli operatori della Volante, giunti sul posto e visionate le telecamere di sicurezza, hanno riconosciuto l’autore del reato che, rintracciato poco dopo, si è presentato con ferite agli arti superiori compatibili con la dinamica descritta. Sul posto anche gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi di competenza. Per i fatti di cui sopra l’indagato, già noto per i suoi trascorsi legati alla tossicodipendenza, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.