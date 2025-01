S.A. 17:41 Tar: cambia calendario venatorio in Sardegna La nuova disposizione prevede la chiusura anticipata della caccia per le specie Germano reale e Gallinella d’acqua, inizialmente fissata al 30 gennaio 2025 e ora anticipata al 19 gennaio 2025



CAGLIARI - A seguito della sentenza n. 00946/2024 del TAR Sardegna, il Calendario Venatorio 2024/2025 è stato modificato. La nuova disposizione prevede la chiusura anticipata della caccia per le specie Germano reale e Gallinella d’acqua, inizialmente fissata al 30 gennaio 2025 e ora anticipata al 19 gennaio 2025. La sentenza è stata emessa in seguito a un ricorso presentato dall'associazione Earth Odv, che ha evidenziato criticità nelle previsioni del calendario, richiamando la necessità di adeguarsi ai parametri scientifici e normativi stabiliti a livello nazionale ed europeo per la conservazione della fauna selvatica. La decisione tiene conto delle indicazioni dell'ISPRA e dei principi contenuti nella Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Il nuovo calendario, con le modifiche apportate, è consultabile sul sito ufficiale della Regione Sardegna nella sezione dedicata all’Assessorato dell’Ambiente.