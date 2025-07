S.A. 13:00 Ad Alghero omaggio musicale a Giorgio Gaslini Protagonisti del concerto saranno le soprano Carlotta Bellotto e Nadina Calistru, accompagnate al pianoforte da Carlo Benatti. Appuntamento martedì 22 luglio al Chiostro di San Francesco



ALGHERO – A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Gaslini, figura cardine della musica del Novecento, il Circolo Musicale Laborintus organizza un concerto omaggio nel suggestivo Chiostro di San Francesco, uno degli spazi più affascinanti del centro storico cittadino. L’evento, in programma per martedì 22 luglio alle ore 21:00, è in collaborazione con la SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea. Il programma della serata alterna celebri composizioni di Gaslini – tra cui due canti tratti dal Lieder Book vol. 3 – a prime esecuzioni assolute firmate da alcuni tra i più attivi compositori italiani contemporanei, ispirati alla sua visione di una “musica totale”, capace di fondere mondi stilistici, epoche e culture. Protagonisti del concerto saranno le soprano Carlotta Bellotto e Nadina Calistru, accompagnate al pianoforte da Carlo Benatti. Insieme interpreteranno opere di Antonio F. Di Stefano, Massimiliano Chiaretti, Carlo Mastropietro, Andrea Mannucci, Roberto Beccaceci, Lamberto Lugli, Gabriele Verdinelli, Maurizio Blanco e Alessandro Salandrini, in un viaggio sonoro che rinnova il dialogo tra tradizione e contemporaneità.