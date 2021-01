Red 10:37 Sgombero: Pirisi chiede «buon senso» La decisione dell´Amministrazione Conoci di sgomberare immediatamente due alloggi popolari inseriti in Via Marconi, angolo Via Cravellet sta provocando reazione nel mondo politico e sociale algherese. Ecco l´intervento del capogruppo consiliare del Partito democratico







Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO – La decisione dell'Amministrazione Conoci di sgomberare immediatamente due alloggi popolari inseriti in Via Marconi, angolo Via Cravellet [LEGGI] sta provocando reazione nel mondo politico e sociale algherese. «“Buon senso e ragionevolezza”» è la richiesta del capogruppo consiliare del Partito democratico Mimmo Pirisi.«Questo è quello che in questo momento ci si aspetta da una Amministrazione vicina ai cittadini, specie agli ultimi e a quelli che il destino non gli ha offerto tante possibilità, o addirittura si è accanita con loro. La triste vicenda di queste due famiglie bisognose e in un momento di grande difficoltà economica e di salute – sottolinea Pirisi - non può non prevedere deroghe all’applicazione assettica della norma da seguire. Non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo abbandonare chi in questo momento non può fare nulla per migliorare la propria precaria situazione».«Ecco perché un Comune sensibile, un Assessorato vicino alla gente e l’assessora Salaris dev’essere una di queste, deve trovare una soluzione per queste sfortunate persone. Non voglio credere che quella fredda ordinanza possa avere seguito. Trovate senza se e senza ma una soluzione alternativa e poi procedete con il progetto del recupero dell’area dell’ex Cotonificio, opera fondamentale per il rione e per la città, ma non si può soffocare la dignità umana, e l’aiuto che una Amministrazione non deve far mancare prima di tutto ai propri cittadini. Il progresso può attendere davanti a questi casi umani», conclude il consigliere Dem.Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi