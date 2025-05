Cor 12:03 Tributo a Enrico Rava al Music Hall di Sassari Jazz in Hall – Ultimo Appuntamento: The Fearless Five in concerto a Sassari. La formazione è composta da Luca Lattanzio alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria



SASSARI - Il prossimo venerdì 9 maggio 2025 si terrà l'ultimo appuntamento della seconda edizione di Jazz in Hall, con un concerto speciale dedicato a uno dei più grandi protagonisti del jazz italiano, Enrico Rava. Il quintetto The Fearless Five renderà omaggio al leggendario trombettista e compositore, reinterpretando alcune delle sue più celebri composizioni in una serata che promette di essere un viaggio musicale intenso ed evocativo.



La formazione, composta da Luca Lattanzio alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria, offrirà una performance che unisce il rispetto per la tradizione del jazz alla voglia di sperimentare. Il repertorio di Enrico Rava, ricco di melodie intense e improvvisazioni, sarà reinterpretato con freschezza e personalità, in un concerto che fonde le sonorità storiche del jazz con le nuove prospettive musicali dei giovani musicisti.



Il concerto avrà luogo nella sala del Music Hall di Sassari e inizierà alle ore 21:30. Questo live segna l'ultimo appuntamento della seconda edizione di Jazz in Hall, con la direzione artistica del pianista Mariano Tedde, confermando la rassegna come uno degli eventi di punta del jazz in Sardegna. L’ingresso è riservato ai Soci ARCI, con la possibilità di tesserarsi in sede. Il bar sarà attivo dalle 19:00, mentre la cucina aprirà alle 20:00. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Sing Sing Sing e Td Lemon Social Club, impegnate nella promozione della cultura jazzistica in Sardegna e nella valorizzazione dei talenti locali.