Aou Sassari, insediato il commissario Palermo

SASSARI - È arrivato questa mattina nella sede della direzione strategica dell’Aou di Sassari, al secondo piano del palazzo Bompiani di viale San Pietro, e ha voluto subito incontrare i dipendenti. Un gesto semplice, ma carico di significato. Si è così ufficialmente insediato Mario Carmine Antonio Palermo, nominato commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria con deliberazione della Regione Sardegna lo scorso 27 aprile. Una nomina che arriva in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 8 dell’11 marzo 2025, pubblicata sul Buras il 13 marzo, che dispone «interventi urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale». La normativa prevede la possibilità di commissariare le direzioni generali delle aziende del Servizio sanitario regionale entro 45 giorni dall’entrata in vigore.



Palermo, esperto di programmazione sanitaria nonché dirigente medico di lungo corso e già direttore della struttura complessa di Endocrinologia, Malattie della Nutrizione e del Ricambio e del Dipartimento di Medicine specialistiche dell’Aou di Sassari, è stato scelto tra i professionisti iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali (D.lgs. 171/2016). Resterà in carica per sei mesi, rinnovabili per altri sei, come indicato nel contratto sottoscritto nei giorni scorsi. «Sento forte il peso e il valore di questo incarico – ha dichiarato il commissario Palermo durante il primo incontro con lo staff –. Lavorerò in ascolto, con rigore e spirito di servizio. Il mio obiettivo è assicurare stabilità, efficienza e trasparenza nei processi. Ma, soprattutto, rafforzare la fiducia nei confronti di un’Azienda che ha grandi potenzialità».



Il mandato del commissario straordinario è regolato dall’articolo 14 della recente legge regionale e gli conferisce precisi obiettivi, tra questi la predisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi, la valutazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale aziendale, quindi ancora la verifica dell’atto aziendale, l’adeguamento dei fabbisogni di personale, la revisione dei contratti in essere e l’ottimizzazione dei processi interni. Inoltre, il commissario dovrà anche occuparsi dell’adeguamento delle tecnologie sanitarie e del coordinamento con l’Università degli Studi di Sassari, che rappresenta la mission dell’Aou.