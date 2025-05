Cor 13:11 Il Poetry Slam sbarca a Belvì appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 20:30 presso l’Osteria Barbagia Ospitale, in via Roma 40. Il pubblico verrà coinvolto per votare le performace poetiche, decretando così il vincitore della serata.



SASSARI - Per la prima volta Belvì apre le porte al Poetry Slam, la gara di poesia performativa che sta conquistando il pubblico in tutta Italia. L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 20:30 presso l’Osteria Barbagia Ospitale, in via Roma 40 a Belvì. Il Poetry Slam non è un semplice spettacolo, ma un vero e proprio duello poetico. I poeti in gara hanno tre minuti a disposizione per portare testi originali da declamare senza accompagnamento musicale, costumi o oggetti di scena, ma solo con la propria voce e il proprio corpo.



Il pubblico verrà coinvolto per votare le performace poetiche, decretando così il vincitore della serata. La conduzione dell’evento sarà di una coppia tutta al femminile: Terri Melon e Ida Pranteddu, esperte slammer che si cimenteranno per la prima volta nel ruolo di MC (Maestre di Cerimonia).



Tra i poeti in gara, che si esibiranno sia in italiano che in sardo, hanno già confermato la presenza: Mariola Brodu, Maurizio Fadda, Luca Sedda, Amiga Quasino, Roberto Nieddu, Andrea Meleddu, Isidoro, Maria Antonietta Masala e Lollo Dolores Manca. L’evento è organizzato in collaborazione con il CAATS – Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi, ed è valido per il campionato del Poetry Slam Sardegna, sezione sarda della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Un’occasione unica per vivere la poesia in modo diretto, autentico, appassionato.