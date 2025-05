Cor 15:15 «Parcheggi, più sicurezza per chi paga» Con queste parole il consigliere comunale di Sassari Maurizio Usai (Fratelli d’Italia) interviene sul tema della gestione dei parcheggi comunali, tornando sull’incendio avvenuto nel parcheggio sotterraneo del Mercato Civico



SASSARI - «Parcheggi pubblici, più sicurezza per chi paga: si inserisca la vigilanza notturna nel nuovo appalto. Chi utilizza un parcheggio pubblico ha diritto non solo a tariffe accessibili, ma anche a sentirsi sicuro, sempre. Soprattutto di notte». Con queste parole il consigliere comunale Maurizio Usai (Fratelli d’Italia) interviene sul tema della gestione dei parcheggi comunali, tornando sull’incendio avvenuto nel parcheggio sotterraneo del Mercato Civico, che ha coinvolto un auto e generato forte preoccupazione tra i cittadini.



«Si è fatto un passo avanti con le nuove agevolazioni attive da marzo – che hanno reso la sosta più accessibile grazie ad abbonamenti flessibili, carnet scontati e convenzioni – ora è il momento di fare un passo avanti anche sul fronte della sicurezza.» In vista della prossima gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei parcheggi comunali, Usai propone che, se non già previsto, venga inserito nel bando l’obbligo di garantire un servizio di vigilanza fisica notturna nelle strutture più sensibili, a partire da quelle sotterranee.



«Non si tratta di una misura straordinaria, ma di una risposta concreta e realistica alle esigenze degli utenti. Tariffe convenienti e tutela devono andare di pari passo» prosegue il consigliere. La proposta – che sarà formalizzata nei prossimi giorni – si inserisce in un clima di collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di contribuire a migliorare in modo serio e strutturale un servizio essenziale per la città.