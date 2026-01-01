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Cor 14:39
Europa Verde Alghero: incontro con Marinaro
Mercoledì 25 marzo ore 18.30, l´incontro alla presenza dell´assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro. Modera il consigliere comunale Giampietro Moro
Europa Verde Alghero: incontro con Marinaro

ALGHERO – Creare un ponte diretto tra cittadini e istituzioni, ridurre le distanze e riportare la politica tra la gente. È questo l’obiettivo dell’iniziativa lanciata da Europa Verde Alghero, che il prossimo 25 marzo inaugurerà una nuova stagione di incontri pubblici dedicati all’attività amministrativa. Un percorso che punta a mettere al centro la trasparenza e il confronto, portando all’attenzione della comunità il lavoro dei singoli assessorati. L’idea è quella di costruire momenti periodici in cui i rappresentanti della Giunta possano rendicontare pubblicamente quanto svolto.

«La partecipazione è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa e politica, ed è esattamente con questo spirito che intendiamo promuovere tutte le iniziative ed attività di partito. Una volta al mese creeremo le condizioni perché ciascun referente della Giunta possa pubblicamente rendicontare la propria attività», spiegano da Europa Verde. Accanto agli appuntamenti mensili, prende il via anche un’apertura settimanale della sede di via Pascoli 16/A. Ogni venerdì, dalle 18:30 alle 20:30, cittadini e cittadine potranno incontrare consiglieri comunali e amministratori, portando proposte, segnalazioni o semplicemente confrontandosi sui temi della città.

Non solo politica: la sede sarà infatti messa a disposizione anche delle associazioni locali che necessitano di uno spazio per riunirsi e svolgere le proprie attività. «È nostra responsabilità rimettere il partito a disposizione dei cittadini e provare ad annullare il più possibile la distanza tra istituzioni ed elettori», sottolineano Giampietro Moro e compagni. Un’iniziativa che si inserisce nel solco di una maggiore apertura e partecipazione, con l’obiettivo dichiarato di rendere il confronto pubblico uno strumento concreto e continuativo.
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