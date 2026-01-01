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Cor 11:46
Trieste e Fertilia unite dallo squero
Il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha partecipato ieri a Trieste alla cerimonia di intitolazione di uno squero del porto alla borgata di Fertilia, alla presenza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’Assessore Michele Babuder
Trieste e Fertilia unite dallo <i>squero</i>

ALGHERO - Il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha partecipato ieri a Trieste alla cerimonia di intitolazione di uno squero del porto alla borgata di Fertilia, alla presenza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’Assessore Michele Babuder. Il primo cittadino ha preso parte all’iniziativa insieme all’Assessore Raniero Selva, che detiene la delega ai rapporti con i quartieri e con le borgate, al Presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, e una delegazione rappresentativa di diverse realtà associative della comunità di Fertilia composta da Mauro Manca, Mario Oggiano, Anna Sigurani e Giuseppe Bellu.

«L’intitolazione di uno squero di Trieste a Fertilia è un atto di memoria, di riconoscimento e di fratellanza che unisce idealmente due comunità legate da una storia comune e da un profondo sentimento di appartenenza» dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Fertilia è stata per centinaia di famiglie giuliano-dalmate e istriane un porto sicuro in cui ricominciare, trasformando il dramma dell’esodo in una straordinaria esperienza di accoglienza e integrazione. Vedere oggi il nome di Fertilia affacciarsi sulle acque di Trieste significa rinsaldare un legame che attraversa il mare e il tempo e riaffermare il valore della memoria come terreno fertile su cui costruire pace, dialogo e futuro».

La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore simbolico per la comunità di Fertilia e per l’intera città di Alghero, che custodisce con orgoglio la memoria dell’accoglienza riservata agli esuli giuliano-dalmati e istriani nel secondo dopoguerra. L’iniziativa conferma e rafforza il legame profondo tra Trieste e la borgata di Fertilia, unite da una storia condivisa di sofferenza, dignità e rinascita, e dalla volontà di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria come fondamento di pace e convivenza.
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