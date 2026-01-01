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Cor 19:22
Nasce ad Alghero il comitato di Futuro Nazionale
Emanuele Fais nominato all’unanimità dei partecipanti nuovo referente cittadino di Alghero del movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci anche in Sardegna
Nasce ad Alghero il comitato di Futuro Nazionale

ALGHERO – Il vento del cambiamento identitario soffia anche sulla Riviera del Corallo con la nascita ufficiale del Comitato di Alghero di Futuro Nazionale: L'iniziativa segna un nuovo, fondamentale, tassello nell’espansione del movimento guidato dal Generale Roberto Vannacci in Sardegna, strutturando una presenza attiva e organizzata sul territorio. L’assemblea dei soci fondatori ha individuato all’unanimità Emanuele Fais come Referente del Comitato, affiancandogli un Gruppo di Coordinamento affiatato e già operativo per tradurre in azione civica le istanze dei cittadini algheresi. «Un movimento di popolo, oltre la vecchia politica».

Il dato che emerge con prepotenza dalla nascita del nucleo di Alghero è la qualità dell’adesione: la stragrande maggioranza dei tesserati è composta da cittadini che non hanno mai militato in altri partiti. Si tratta di una comunità di "uomini e donne liberi" che hanno deciso di sottoscrivere la loro prima tessera proprio con Futuro Nazionale, spinti esclusivamente dalla fedeltà assoluta ai valori di identità, sovranità e tutela della famiglia espressi nelle linee guida nazionali.

«Non siamo una forza politica tradizionale e la partecipazione registrata ad Alghero lo dimostra - ha dichiarato il Referente Emanuele Fais. Siamo orgogliosi di rappresentare persone che finora non si sentivano rappresentate e che oggi scelgono di metterci la faccia perché credono in un'Italia orgogliosa e senza filtri ideologici. Il nostro è un tesseramento di convinzione, non di convenienza».

Appello alla partecipazione. Il Comitato di Alghero invita tutti i cittadini che si riconoscono nelle battaglie del movimento a farsi avanti. È possibile formalizzare l'adesione tramite il tesseramento online sul portale ufficiale per poi unirsi attivamente alle attività e ai gruppi di lavoro che il comitato locale sta già avviando. «Vogliamo parlare a chi ama Alghero e l'Italia e non ha paura di difendere la propria cultura - conclude Fais. La porta del comitato è aperta a chiunque voglia partecipare con coraggio e lealtà».
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