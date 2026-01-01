Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaParchi › Cocco scivola sulla Grotta Verde
Cor 17:15
Cocco scivola sulla Grotta Verde
Il consigliere Dem, Pietro Sartore, consiglia al collega di Fratelli d´Italia maggiore conoscenza dei fatti prima di intervenire, rischiando figuracce: «parlare su temi così specifici senza verificare preventivamente le informazioni diventa un boomerang»
Cocco <i>scivola</i> sulla Grotta Verde

ALGHERO - «Da qualche tempo, osservo con alquanto dispiacere, vista la stima che comunque nutro nei suoi confronti, che la sua ansia comunicativa oramai troppo spesso fa fare brutte figure pubbliche al consigliere Cocco. Ricordo che la cura migliore per evitare gli effetti dannosi dell’ansia di comunicare è prima studiare per conoscere bene i fatti, perché, se ignorare non è necessariamente una colpa, parlare senza conoscere, nel lungo periodo, rischia di diventarlo». Così Pietro Sartore replica all'attacco firmato dal capogruppo di Fratelli d'Italia e indirizzato all'ente Parco e all'amministrazione comunale [LEGGI].

«E così, dopo il recente profluvio di comunicati partorito da lui e dai suoi Fratellini in polemica con la Fondazione, che era chiaramente ispirato da quel malcelato pensiero fisso del “Voglio Andare in Fondazione Alghero” che ha caratterizzato la parentesi amministrativa, in cui lui e il suo partito hanno gestito l’assessorato al turismo del comune di Alghero, ecco ora la nuova buccia di banana sulla Grotta Verde e il Parco di Porto Conte. Se non fosse stato roso dall’ansia, prima di scrivere, avrebbe potuto appurare che in questa stagione l’apertura della Grotta Verde non è permessa, in quanto la normativa regionale tutela la colonia di chirotteri che popola la grotta. In questo periodo dell’anno, infatti, gli esemplari sono ancora in fase di letargo, una condizione particolarmente delicata che impone la limitazione degli accessi per evitare disturbi potenzialmente dannosi alla loro sopravvivenza» sottolinea il consigliere Dem.

«Si tratta, quindi, di una scelta non discrezionale dell’amministrazione, ma di un obbligo legato alla salvaguardia ambientale e al rispetto delle disposizioni regionali, che giustamente pongono la tutela dell’ecosistema al primo posto. D’altronde - prosegue Sartore - il Parco nasce proprio con la primaria finalità della tutela del patrimonio ambientale e non per staccare qualche biglietto in più e nel contempo distruggere un ecosistema; ed è proprio in quest’ottica che l’Amministrazione ha, finalmente, deciso nell’ultimo bilancio di contribuire con proprie risorse alla gestione dell’Ente Parco».

«Esporsi pubblicamente senza conoscere il quadro normativo e ambientale genera disinformazione, non rende un buon servizio alla comunità e, in questo caso, neppure al consigliere di Fratelli d’Italia. Infatti, pur capendo l’esigenza di intervenire nel dibattito politico, intervenire su temi così specifici senza verificare preventivamente le informazioni diventa un boomerang che poi ti arriva in faccia, come è capitato al Cocco dopo il comunicato istituzionale del Parco di Porto Conte, che senza neppure citarlo ha reso di pubblico dominio la sua ignoranza sul tema» chiude Pietro Sartore (nella foto col presidente Emiliano Orrù).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:27
«Grotta Verde chiusa, un fallimento»
Nel mirino di Fratelli d´Italia il sindaco di Alghero: «Chiediamo al sindaco Cacciotto di spiegare come sia possibile che uno dei siti più strategici del Parco, che abbiamo restituito alla città con grande impegno, ora resti chiuso proprio nel primo grande banco di prova della stagione»
16:17
Primi visitatori alla Grotta Verde da maggio
«In corso in queste settimane, come prevede il protocollo di monitoraggio messo a punto dal Parco naturale regionale di Porto Conte, le attività di osservazione dello stato di letargia invernale della colonia di chirotteri»
4/4Foreste aperte nel Parco di Tepilora
29/3Parco Tepilora: Caria nuovo direttore
27/3Spazio verde e giochi alla Pietraia e Sa Segada
17/3Molentargius, presentazione del Piano del Parco
11/3Il Parco cerca un nuovo Direttore. Via alla selezione dei candidati
10/3Molentargius, monitoraggio dell’avifauna
10/3Il futuro del Parco: riflessioni
6/3Al Parco daino investito da auto. «Rafforzare piano contenimento»
28/2«Una governance snella per far crescere il Parco»
27/2«Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»
« indietro archivio parchi »
7 aprile
Addio alla Signora di Capo Caccia
7 aprile
Turismo Unesco: borsa internazionale sarda
7 aprile
Balenottere nelle acque cristalline di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)