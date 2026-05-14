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Cor 10:53
Parco: Forza Italia saluta Mariani
Tedde, Peru, Bardino e Ansini del gruppo di Forza Italia Alghero esprimono i più sentiti ringraziamenti al dottor Mariano Mariani per il lavoro svolto alla guida del Parco di Porto Conte
Parco: Forza Italia saluta Mariani

ALGHERO - I consiglieri Tedde, Peru, Bardino e Ansini del gruppo di Forza Italia Alghero esprimono i più sentiti ringraziamenti al dottor Mariano Mariani per il lavoro svolto alla guida del Parco di Porto Conte. «Nel corso del suo mandato il dottor Mariani ha dimostrato non soltanto elevate competenze, capacità gestionali e una grande attenzione verso la tutela dell’ecosistema ambientale, ma soprattutto una visione innovativa e lungimirante del ruolo che il Parco può e deve svolgere per il futuro del territorio».

«Grazie alle sue competenze tecniche, alla capacità di programmazione e alla sensibilità istituzionale, il Parco è stato proiettato verso una prospettiva di crescita che guarda ai prossimi venti o trent’anni, trasformandosi progressivamente in un attrattore turistico strutturato e in un motore di sviluppo economico per Alghero e per l’intero territorio». «Mariani ha saputo interpretare il Parco non soltanto come patrimonio ambientale da preservare, ma come luogo nel quale ambiente, cultura, turismo e capacità di fare impresa possono convivere e rafforzarsi reciprocamente, contribuendo anche a superare una visione economica eccessivamente legata al binomio spiaggia-mare».

«Superando visioni tattiche conservative con chiari posizionamenti strategici. A lui va il nostro ringraziamento per i risultati raggiunti, per la disponibilità dimostrata in questi anni e per il contributo concreto dato alla crescita del territorio. Un sincero in bocca al lupo al nuovo Direttore Dott. Plastina, al quale rivolgiamo l’auspicio che possa inserirsi nel solco tracciato dal dottor Mariani, ampliarne i contenuti e soprattutto concretizzare ulteriormente la visione strategica del Parco costruita dal suo predecessore» chiudono i consiglieri comunali Azzurri.
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