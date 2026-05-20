Cor 9:01 Carta Europea del turismo sostenibile Si apre lunedì 25 maggio alle 17.45 con una conferenza di presentazione il principale appuntamento europeo dedicato alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), promosso da EUROPARC Federation e organizzato in Italia da Federparchi



PORTO TORRES - Ad aprire ufficialmente i lavori, nella sede del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres, il presidente del Parco, Gianluca Mureddu, il direttore Vittorio Gazale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali coinvolte nelle politiche ambientali e del turismo sostenibile. Tra i protagonisti della conferenza inaugurale la Regione Autonoma della Sardegna, con gli interventi dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi e dell’assessora del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale Desiré Manca, a conferma del carattere trasversale delle politiche regionali legate alla sostenibilità, all’occupazione e alla valorizzazione dei territori.



Interverranno inoltre il prefetto di Sassari Grazia La Fauci, e i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tra cui Maria Lombardi, dirigente della Divisione II “Istituzione, vigilanza e gestione delle aree protette”, e Federico Canoppia, responsabile di sezione della Direzione generale biodiversità e mare, il Presidente e il Direttore di Europarc Federation, assieme ai rappresentanti di Federparchi.



Presenti i Sindaci dei comuni di Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Sorso, e i partner dell’evento: Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna e Parco Naturale Regionale di Porto Conte.

L’iniziativa si svolgerà nel Parco Nazionale dell’Asinara, coinvolgendo gli amministratori, le istituzioni europee, aree protette, operatori turistici, tecnici ed esperti provenienti da diversi Paesi europei per confrontarsi sul rapporto tra turismo, biodiversità e comunità locali, vari Parchi nazionali italiani.

Il convegno si terrà a partire dal giorno successivo, martedì 26 maggio, e andrà avanti fino a giovedì 28.