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Alguer.itnotiziealgheroPoliticaParchi › «Mariani divisivo fino alla fine, è il passato»
Cor 11:37
«Mariani divisivo fino alla fine, è il passato»
Nessun ringraziamento al presidente uscente dal presidente del Partito Democratico di Alghero e del Consiglio comunale, tutt´altro: Replica al vetriolo nei confronti di Mariano Mariani
«Mariani divisivo fino alla fine, è il passato»

ALGHERO - «Divisivo fino alla fine, preferisco non aggiungere altro. Appartiene al passato, ora guardiamo al futuro con un altro spirito e con un'altra visione». Netto e schietto il pensiero del presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Mimmo Pirisi (nella foto), che in una riga di dichiarazione replica a distanza all'ormai ex direttore del Parco Regionale di Porto Conte, Mariano mariani, che nel suo saluto aveva inviato una pungente stilettata nei confronti dell'attuale amministrazione comunale algherese, definita priva di lungimiranza, coraggio e visione [LEGGI].
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