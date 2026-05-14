Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaParchi › «Parco, cambio quanto mai necessario»
Cor 16:01
«Parco, cambio quanto mai necessario»
Così il sindaco di Alghero sulla lettera di saluto del direttore uscente Mariano Mariani e la pungente stilettata nei confronti dell'attuale amministrazione comunale algherese, definita priva di lungimiranza, coraggio e visione
«Parco, cambio quanto mai necessario»

ALGHERO - «Le parole del dott. Mariani mi inducono a una replica, che è anche una riflessione, a salvaguardia dell'onorabilità dell'Istituzione che rappresento e dell'Ente Parco stesso. L'inutile polemica con la quale ha voluto accompagnare il suo commiato la dice lunga su quanto fosse necessario un cambio alla direzione dell'Ente». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto sulla lettera di saluto del direttore uscente Mariano Mariani e la pungente stilettata nei confronti dell'attuale amministrazione comunale algherese, definita priva di lungimiranza, coraggio e visione [LEGGI].

«Quando si personalizza un ruolo di grande responsabilità a tal punto da pensare di essere unici e insostituibili nel ruolo - spiega il Sindaco - vuol dire che si è perso di vista il bene comune e la responsabilità che quel ruolo comporta. Il nuovo direttore, risultato vincitore di una selezione a evidenza pubblica - segnala Raimondo Cacciotto - è pienamente legittimato ad affrontare il suo compito con la necessaria autonomia, senza condizionamenti del passato, apportando la sua esperienza, la propria professionalità e una buona dote di entusiasmo, con i quali saprà farsi apprezzare dal territorio e dalla comunità algherese. La politica al governo della città agisce ogni giorno, nel rispetto delle norme, nell'interesse della comunità e con tanta passione per il bene comune. Lo fa cercando di ascoltare, dialogare e unire piuttosto che - sottolinea - dividere, lacerare e personalizzare ruoli e responsabilità» chiude Raimondo Cacciotto.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:45
L´addio amaro di Mariani: risultati e accuse
Sul sito istituzionale dell´ente Parco di Porto Conte il saluto del direttore uscente, Mariano Mariani. «Interrotto l´ultimo tratto di percorso. Si è preferito far prevalere la cautela alla lungimiranza, il quieto vivere alla responsabilità, rinunciando ad una funzione alta di governo per inseguire invece il consenso più comodo»
11:37
«Mariani divisivo fino alla fine, è il passato»
Nessun ringraziamento al presidente uscente dal presidente del Partito Democratico di Alghero e del Consiglio comunale, tutt´altro: Replica al vetriolo nei confronti di Mariano Mariani
20:07
«Mancato riconoscimento, dispiaciuto per Mariani»
L´ex sindaco di Alghero, Mario Conoci, ringrazia per il lavoro svolto a Porto Conte il direttore uscente ed al contempo di dice rammaricato per il fatto che non abbia potuto completare il percorso avviato in questi anni
10:53
Parco: Forza Italia saluta Mariani
Tedde, Peru, Bardino e Ansini del gruppo di Forza Italia Alghero esprimono i più sentiti ringraziamenti al dottor Mariano Mariani per il lavoro svolto alla guida del Parco di Porto Conte
15/5/2026
Chiusi i Parchi Manno e Tarragona: proteste
La recente decisione dell´Amministrazione algherese di chiudere i cancelli al Manno e al Tarragona per lavori, non è esente da polemiche e critiche tra i cittadini che avrebbero sperato l´alternanza tra i due cantieri
14/5/2026
Parco Tepilora: si insedia il neo direttore
Passaggio di consegne a Bitti tra il neo direttore Alessandro Caria con Marianna Mossa, passata da qualche mese a coordinare le attività del Parco del Molentargius
14/5/2026
«Sul Parco Gianmarco Manca niente demagogia»
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico accoglie con favore l’approvazione unanime dell’ordine del giorno relativo al futuro del Parco Gianmarco Manca ma attacca Fratelli d´Italia sulla questione
13/5Ex Merenderia: verso nuovo bando e gestione
9/5Punta Giglio Libera: benvenuto direttore
7/5Parco Porto Conte con i Focs e il Palio Vela Latina
2/5Riapre la Grotta Verde ad Alghero
29/4Dal Comune 200mila euro all´anno a Porto Conte
29/4Sostegno strutturale per il Parco di Porto Conte
27/4Nuovi orizzonti per il Parco dell’Asinara
23/4Restyling prato e nuovi giochi al Parco Tarragona
19/4Foreste Aperte a Tepilora: ultima tappa Posada
17/4Di Nolfo plaude la nomina di Plastina al Parco
« indietro archivio parchi »
16 maggio
“The Passenger” approda ad Alghero
16 maggio
Monte Minerva, due giornate tra olio e vino
16 maggio
«Mariani divisivo fino alla fine, è il passato»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)