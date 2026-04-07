Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaParchi › «La lettera alle scuole smentisce il Parco»
Cor 8:42
«La lettera alle scuole smentisce il Parco»
Prosegue la polemica sulla riapertura posticipata della Grotta Verde di Alghero. Il capogruppo di Fratelli d´Italia: «Il problema non è solo la Grotta Verde. Siamo davanti a ritardi generalizzati»
«La lettera alle scuole smentisce il Parco»

ALGHERO - «Lo scorso settembre La Nuova Sardegna, sentito il Presidente del Parco Emiliano Orrù, annunciava una riapertura per fine marzo 2026» così Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia, replica alle dichiarazioni della maggioranza e del Parco sulla mancata apertura della Grotta Verde nel weekend di Pasqua. «Un impegno preciso assunto dal Parco, tanto che il 26 febbraio sempre il Parco invia una nota agli istituti scolastici cittadini per organizzare visite con classi e studenti a partire dal 1 aprile. Oggi invece il Parco sostiene che non sia possibile aprire prima del 1 maggio. Le due cose evidentemente non stanno insieme e chi le sostiene dalla maggioranza ignora almeno una delle due. Insomma, o non sanno cosa stanno facendo, oppure lo sanno benissimo e cambiano versione strada facendo».

«Per mesi hanno dato per certa una apertura anticipata, senza problemi per i chirotteri, per poi arrivare a Pasqua con il sito chiuso. Siamo davanti all’ennesima retromarcia con cui tentano di coprire una gestione confusa. Si è passati da annunci pubblici a retromarce improvvise, senza alcuna chiarezza. E a pagare, come sempre, è la città». «Le lezioni improvvisate sulla normativa ambientale le rispediamo al mittente. Prima di parlare, sarebbe utile che il consigliere Sartore, troppo precipitoso nella difesa d’ufficio del presidente del Parco per via delle faide interne al PD, leggesse prima gli atti». E sul piano economico: «Il risultato è evidente: migliaia di visitatori persi, decine di migliaia di euro mancati, proprio nel primo grande banco di prova della stagione».

Infine, l’affondo politico: «Ma il problema non è solo la Grotta Verde. Siamo davanti a ritardi generalizzati: nessuna soluzione sulla mobilità green del promontorio, ancora nessun servizio navetta previsto per ridurre la congestione e la sosta selvaggia, e ancora ritardi sulla realizzazione del parcheggio di Casa Gioiosa. Tutti interventi previsti, quelli sì, per ridurre l'impatto ambientale sul promontorio, ma Parco e Fondazione, a stagione avviata, non hanno ancora prodotto nulla». «Sarà meglio che la sinistra eviti di usare la sostenibilità come scusa per coprire le proprie inefficienze – conclude Cocco –. Lavorino con serietà».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8/4/2026
«Revocate delibera su Alghero Bike»
E´ Forza Italia a chiedere la revoca immediata della deliberazione, avviando una procedura pubblica che consenta a tutti i soggetti interessati di partecipare per l´utilizzo dell´area esterna del Palazzo dei Congressi
7/4/2026
Cocco scivola sulla Grotta Verde
Il consigliere Dem, Pietro Sartore, consiglia al collega di Fratelli d´Italia maggiore conoscenza dei fatti prima di intervenire, rischiando figuracce: «parlare su temi così specifici senza verificare preventivamente le informazioni diventa un boomerang»
7/4/2026
«Grotta Verde chiusa, un fallimento»
Nel mirino di Fratelli d´Italia il sindaco di Alghero: «Chiediamo al sindaco Cacciotto di spiegare come sia possibile che uno dei siti più strategici del Parco, che abbiamo restituito alla città con grande impegno, ora resti chiuso proprio nel primo grande banco di prova della stagione»
15:00
Grotta Verde, Cdx chiede risposte
I partiti del centrodestra algherese intervengono ancora sulla vicenda dell´apertura del sito naturalistico nel Parco di Porto Conte
7/4/2026
«Grotta e turismo, visione miope di FdI»
Il consigliere comunale di maggioranza Marco Colledanchise, del gruppo Orizzonte Comune, interviene in merito alle polemiche sollevate sulla mancata apertura della Grotta Verde durante il weekend di Pasqua e Pasquetta e attacca Fratelli d´Italia Alghero
7/4/2026
Primi visitatori alla Grotta Verde da maggio
«In corso in queste settimane, come prevede il protocollo di monitoraggio messo a punto dal Parco naturale regionale di Porto Conte, le attività di osservazione dello stato di letargia invernale della colonia di chirotteri»
4/4Foreste aperte nel Parco di Tepilora
29/3Parco Tepilora: Caria nuovo direttore
27/3Spazio verde e giochi alla Pietraia e Sa Segada
17/3Molentargius, presentazione del Piano del Parco
11/3Il Parco cerca un nuovo Direttore. Via alla selezione dei candidati
10/3Molentargius, monitoraggio dell’avifauna
10/3Il futuro del Parco: riflessioni
6/3Al Parco daino investito da auto. «Rafforzare piano contenimento»
28/2«Una governance snella per far crescere il Parco»
27/2«Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»
« indietro archivio parchi »
7 aprile
Addio alla Signora di Capo Caccia
8 aprile
«Revocate delibera su Alghero Bike»
9 aprile
Dossier degli artigiani under 35 in Sardegna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)