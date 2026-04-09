S.A. 16:08 Orizzonte Comune spinge sul Gruppo Misto Diversi gli argomenti affrontati nell´ultimo incontro svoltosi a Porta Terra con il sindaco Cacciotto. Sul tavolo anche la questione spinosa della costituzione del gruppo misto dove ha aderito il consigliere Colledanchise



ALGHERO - Un fondo di garanzia "affitti", così come proposto a suo tempo dal consigliere Marco Colledanchise, che possa incentivare gli affitti a lungo termine a giovani coppie o a single con stato di precarietà temporanea, è tra le questioni affrontare nell'ultimo incontro avvenuto a Porta Terra tra il movimento Orizzonte Comune e il sindaco Raimondo Cacciotto. A questo si aggiunge anche l'iniziativa che potrebbe mettere in campo il comune: utilizzare mutui per incentivare acquisto prima casa con la formula "rent to buy". Sul tavolo anche la questione spinosa della costituzione del gruppo misto dove ha aderito il consigliere Colledanchise: «è ancora fermo al palo con le quattro frecce inserite, è un problema che va avanti da mesi e che non intendiamo tralasciare: con la sentenza del Tar del Veneto, che abbiamo inviato alla Segretaria Generale e al Presidente del Consiglio, chiediamo la modifica del regolamento e, nel frattempo, l'adozione della sentenza del Tar che stabilisce che qualunque consigliere non si ritrovi in un gruppo costituito nell'assemblea di cui fa parte ha diritto ad essere rappresentato come gruppo misto all'interno delle commissioni e della Capo-gruppo. Questa evidente lacuna non può non essere evidenziata e sanata nel più breve tempo possibile» si legge nella nota diffusa dal movimento.



Ulteriore argomento di confronto è stato quello della attenzione alla cultura con particolare riferimento alla Biblioteca San Michele che è ancora chiusa al pubblico per problemi di adeguamento dei locali ai sistemi di sicurezza. Nello specifico si è parlato dei fondi comunali attualmente disposti dall’Amministrazione per questo tipo di intervento ma non solo. La Regione, il 31 marzo 2026 ha attivato un piano di investi-menti per 30 milioni per la valorizzazione dei beni culturali dei quali, 5 milioni sono destinati alle biblioteche per interventi di potenziamento, innovazione tecnologica e adeguamento spazi. «Un argomento, le biblioteche, particolarmente caro al Sindaco e per il quale si è stabilito di rimandare ad un ulteriore incontro per approfondire in che modo rendere la Biblioteca San Michele, un bene efficacemente fruibile alla Comunità, individuando programmi di rilancio e aperture al pubblico scollegate dal canonico orario di ufficio e maggiormente rispondenti ad un pubblico eterogeneo e dunque con esigenze diverse. Da parte del coordinamento di OC si è ribadita pertanto la totale disponibilità a collaborare per rendere la struttura bibliotecaria maggiormente radicata nel territorio, una struttura che dialoga in modo sinergico con le altre biblioteche presenti nel Comune e che si fa carico della promozione culturale permanente sul territorio in modo sistematico e capillare» concludono da Orizzonte Comune.