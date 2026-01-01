Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › Opposizione in Aula: violate le regole
S.A. 17:00
Opposizione in Aula: violate le regole
Tra prima e seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore: i gruppi di centrodestra contestano la convocazione della seduta odierna del Consiglio comunale ad Alghero
Opposizione in Aula: violate le regole

ALGHERO – «Non fosse sufficiente la crisi politica del campo largo, che deve ricorrere sistematicamente alla seconda convocazione a causa della mancanza dei numeri, dobbiamo anche rilevare una grave irregolarità nella convocazione della seduta odierna del Consiglio Comunale». Lo dichiarano congiuntamente i gruppi di centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC – Patto per Alghero, Lega e Prima Alghero.

«La violazione regolamentare è stata formalmente segnalata da tutti i gruppi del centrodestra. L’articolo 48, comma 1, del Regolamento è chiarissimo: tra prima e seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. Si tratta di un termine perentorio, posto a garanzia della legittimità delle sedute e degli atti adottati. La maggioranza ha invece proceduto in modo superficiale. Un episodio che bene rappresenta la mancanza di rispetto verso le regole e le prerogative dell’aula da parte di questa maggioranza» si legge nella nota a firma dai partiti di opposizione.

«Una seduta convocata in violazione delle norme espone gli atti approvati al rischio di ricorsi e quindi di annullabilità. Un rischio concreto, considerato che all’ordine del giorno vi era anche la ratifica di una variazione di bilancio relativa a ingenti risorse. Un eventuale annullamento produrrebbe un danno serio per l’amministrazione e per la città». E concludono: «Quanto accaduto è l’ultimo sintomo di una maggioranza confusa, eterogenea e priva di guida. Chi è chiamato a dirigere le istituzioni deve rispettarle, prima di tutto conoscendo e applicando le regole».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/3«Banco Sardegna per uffici è da discutere»
17/3Usi civici, avviato l´iter di trasferimento
14/3Nuova macrostruttura a Palazzo Ducale
13/3«Alghero galleggia, serve scossa»
8/3«Dalla Commissione Cimiteriale impulso concreto»
3/3Contributo affitti, Comune ammonito
2/3Alghero: In liquidazione contributi affitti
21/2Polizia locale: Cossu comandante a Bosa
19/2«Contributi affitti, mai così alti»
19/2Commissioni deserte e sconvocate. «C´è il caos, città penalizzata»
« indietro archivio amministrazione »
9 aprile
Fondi per le azienda agricole: domande
9 aprile
Danni calamità: domande ad Alghero
9 aprile
Malore ad anziano: elisoccorso a Guardia Grande



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)