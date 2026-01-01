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S.A. 18:11
Cambia la Macrostruttura ad Alghero: tutte le novità
La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha varato la nuova macrostruttura comunale. Il primo settore, la programmazione economica e finanziaria, include ora il servizio Demanio e Patrimonio. Novità importanti anche per il quarto settore
Cambia la Macrostruttura ad Alghero: tutte le novità

ALGHERO - Adeguare la struttura ai nuovi obiettivi strategici, migliorare l'efficienza, ridefinire i settori e i servizi. La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha varato la nuova macrostruttura comunale, ovvero l’organizzazione dei Servizi dirigenziali, al fine di renderla coerente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici di mandato dell’amministrazione. «Prosegue il nostro impegno per rispondere alle esigenze della città e assicurare maggiore efficienza, tempestività e qualità dei servizi», specifica il sindaco Raimondo Cacciotto. Il primo settore, la programmazione economica e finanziaria, include ora il servizio Demanio e Patrimonio, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse al pari della parte finanziaria legata alle entrate, il nuovo ambito su cui l’Amministrazione sta lavorando. Il secondo settore comprende i servizi sicurezza e vigilanza, programmazione e sviluppo strategico, demografico, servizi cimiteriali e servizi generali. Il terzo settore, benessere della persona, della famiglia e della comunità, si occupa, oltre che del coordinamento dei servizi sociali professionali e del Centro Anziani, delle politiche per la famiglie e per la casa, anche del servizio pubblica istruzione.

Novità importanti anche per il quarto settore, dove vengono accorpate in maniera omogenea le attività della Cultura, Sport, Grandi Eventi, Turismo, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Rapporti con la Fondazione Alghero. «Si tratta di un passaggio importante, segno della volontà di intervenire organicamente nei settori della promozione culturale, degli eventi, dello sport e del turismo, vero asse strategico al quale vogliamo attribuire la massima attenzione», aggiunge Raimondo Cacciotto. Il nuovo assetto denota un cambio sostanziale negli ultimi due settori, il quinto e il sesto, prettamente tecnici e destinati a operare in sinergia. Il settore n. 5, Pianificazione Territoriale, Mobilità e Suape, comprende i servizi della Pianificazione Urbanistica, della Viabilità e mobilità sostenibile, le Strade Vicinali, la Tutela del Paesaggio, l’Edilizia Privata e lo Sportello Unico Attività Produttive. Il settore n. 6 infine, lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente, si occupa delle Opere Pubbliche, del verde e del decoro, dell’Ambiente ed Ecologia.

A rendere performante la nuova disposizione e l’adeguamento dinamico degli assetti dirigenziali, è previsto l’incremento della dotazione del personale, a cominciare dall’assunzione in pianta organica di due figure dirigenziali. «La rivisitazione dell’assetto è anche funzionale anche alla valorizzazione delle risorse umane e al conseguente miglioramento dei risultati a favore della collettività», conclude Raimondo Cacciotto. «Questo risultato è il frutto dell'impegno intenso e proficuo mostrato fin dal primo momento dall’insediamento della Segretaria Dott.ssa Fonnesu che, in meno di due mesi insieme al Dirigente al personale dott. Nurra e il servizio risorse umane, in un lavoro corale con la giunta, hanno favorito questo importante traguardo che impatterà positivamente sull’efficacia dell'azione amministrativa» aggiunge l’assessore con delega al Personale Enrico Daga.
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