S.A. 19:00 Approvato Rendiconto 2025: scontro tra Pd e Fdl L´Aula ha approvato il Rendiconto 2025 nei termini di legge, il documento contabile obbligatorio che riassume i risultati finanziari, economici e patrimoniali del comune. La soddisfazione di Luca Madau del Pd e l´affondo politico di Alessandro Cocco di Fratelli d´Italia



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato il Rendiconto 2025 nei termini di legge, il documento contabile obbligatorio che riassume i risultati finanziari, economici e patrimoniali del comune al termine dell'esercizio finanziario (31 dicembre). «Un passaggio importante non solo sul piano contabile, ma anche sul piano politico e amministrativo. Un’approvazione tempestiva che consente ora di operare con il tempo necessario per impegnare le somme disponibili e trasformarle in interventi concreti per la città. Il dato che più caratterizza questo rendiconto è la qualità della gestione» ha commentato Luca Madau, il consigliere comunale del Partito Democratico.



Tutto positivo secondo l'esponente della Maggioranza, dai conti alla riscossione: «Nel 2025, solo sul recupero evasione IMU/TASI, la percentuale di riscossione supera l’88% di quanto accertato, a fronte di valori che negli anni precedenti si attestavano attorno al 30%. Su circa 13 milioni di euro di residui iniziali, sono stati riscossi oltre 11,5 milioni. Un risultato di assoluto rilievo, che segnala un deciso rafforzamento della capacità di riscossione e del lavoro svolto dalla macchina comunale. È anche per questo che, a un avanzo da gestione di circa 2 milioni di euro, si sommano quote rese disponibili dallo svincolo di accantonamenti del FCDE, resi possibili proprio dal miglioramento delle riscossioni. Si generano così 8 milioni di avanzo libero. Un dato che qualcuno prova superficialmente a leggere come sintomo di immobilismo. È esattamente il contrario. Queste risorse non nascono da mancata capacità di spesa, ma da una gestione che migliora gli incassi, consolida gli equilibri e libera margini per nuove politiche. Basta guardare un altro dato: nel 2025 i pagamenti crescono di oltre 6,5 milioni di euro rispetto al 2024. Difficile parlare di inerzia amministrativa quando aumenta la capacità di spesa, migliora la riscossione e si mantengono solidi gli equilibri di bilancio».



Di avviso contrario i Fratelli d'Italia che criticano l'amministrazione comunale sull'assetto economico, finanziario e patrimoniale: «Il rendiconto 2025 certifica il fallimento politico dell’amministrazione Cacciotto: città ferma, tasse altissime e milioni di euro non restituiti in servizi ai cittadini. Dopo i 12 milioni dello scorso anno, anche nel 2025 l’amministrazione chiude con 9 milioni di avanzo e altri 5,5 milioni di somme non spese. Il Comune continua a tassare i cittadini molto più di quanto sia necessario. Parliamo risorse sottratte a famiglie e imprese, che restano ferme nei conti invece di diventare manutenzioni, investimenti o servizi migliori». Nel mirino anche il Fondo crediti di dubbia esigibilità: «Il FCDE sfiora i 70 milioni di euro e continua a crescere. Metà del bilancio è di fatto ingessata da crediti difficili da incassare. Eppure la maggioranza continua a raccontare la favola della grande efficienza nella riscossione» dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo dopo la discussione sul rendiconto. Durissimo sull’assessore al Bilancio Enrico Daga: «A dicembre annunciava oltre 10 milioni di risorse già impegnate. Oggi scopriamo 5,5 milioni di avanzo vincolato dall’ente, cioè somme su cui la Giunta aveva fatto promesse senza riuscire a trasformarle in impegni di spesa. È evidente che l’assessore non controlla la macchina».



Nella foto: il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessore Enrico Daga