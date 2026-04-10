Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoTurismo › Turismo nei Borghi: protocollo da 38 milioni
Cor 15:49
Turismo nei Borghi: protocollo da 38 milioni
Sottoscritto il protocollo per i 15 Borghi certificati, 38 milioni di euro destinati a consolidare un prodotto turistico destinato a contrastare lo spopolamento
Turismo nei Borghi: protocollo da 38 milioni

CAGLIARI - L’assessore regionale del Turismo, Arigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, assieme ai sindaci dei comuni di: Aggius, Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove (Nuoro), Oliena, Posada, Sadali, Sardara e Tempio Pausania, hanno sottoscritto oggi il protocollo d’intesa sul “Turismo nei Borghi”. Si tratta di un ambizioso progetto, finalizzato a posizionare la Sardegna nel crescente mercato del turismo nei borghi, parte del più ampio segmento dello slow tourism, che comprende anche escursionismo, cammini, enogastronomia e altro. Il turismo nei borghi è infatti uno degli strumenti principali per consentire il perseguimento delle strategie di destagionalizzazione e delocalizzazione.

Al progetto, a regia regionale, del “Turismo nei Borghi” è stato destinato un cospicuo finanziamento di fondi ( 38 milioni di euro), provenienti dal FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) equamente ripartita fra i 15 comuni, che sono stati certificati, sulla base di selettivi parametri previsti dalle carte di qualità, quali “Borghi più belli d’Italia”, dall’omonima associazione dell’ANCI, e/o “Bandiere Arancioni” dal Touring club. A ciascun Comune vengono assegnati 2,5 milioni di euro per opere finalizzate a far crescere l’attrattività dei borghi, a migliorarne l’accessibilità, l’ospitalità e quindi creare occasioni di sviluppo e nuova occupazione, così da contrastare la tendenza allo spopolamento ed anzi favorire nuova residenzialità.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/4/2026
La sfida di Piras: «connettiamo Nord ovest nel turismo»
Ornella Piras, assessora al turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero accoglie e condivide le riflessioni del Consorzio Golfo dell’Asinara sottolineando in particolare le straordinarie potenzialità dell’intero territorio e lavorando per un´offerta integrata
8/4«Alghero è il faro, ma Nord Ovest si unisca»
7/4Turismo Unesco: borsa internazionale sarda
7/4Crisi jet fuel, si salvi la stagione turistica
1/4Aquiloni a Pasquetta nel cielo di Porto Torres
2/4Turismo nei Borghi: investimenti nei Comuni
1/4Bando: 4 milioni per festival e rassegne
30/3Borghi d´Italia, Ruzzu per la Sardegna
24/3Il futuro del turismo in Sardegna: convegno
18/3Destinazione Alghero: più turisti anche in inverno
16/3Turismo: avvisi per la partecipazione alle fiere
« indietro archivio turismo »
11 aprile
Assalto all’aeroporto, 43enne si consegna
11 aprile
Lotta alla mafia: Giovanni Impastato ad Alghero
11 aprile
Farmacisti in sciopero: sit-in a Oristano



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)