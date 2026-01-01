Cor 13:00 Orizzonte Gallura, sindacati soddisfatti La Fit-Cisl Sardegna esprime una valutazione positiva sulla firma del Patto “Orizzonte Gallura / Gallura All Seasons” tra Comune di Olbia, Camera di commercio di Sassari, Geasar e Confcommercio Nord Sardegna



OLBIA - La destagionalizzazione non può più essere uno slogan, deve diventare una strategia concreta di sviluppo, capace di generare lavoro stabile, servizi continui e prospettive reali per il territorio. In questo senso, l’accordo rappresenta un segnale importante, perché mette finalmente attorno allo stesso tavolo istituzioni, sistema aeroportuale e mondo produttivo. «Per la Gallura, e più in generale per il Nord Sardegna, il tema dei collegamenti è decisivo» afferma il segretario regionale Gianluca Langiu.



Senza trasporti efficienti, continui e accessibili non esiste vera crescita turistica, né possibilità di attrarre flussi nei mesi di bassa e media stagione. Il ruolo dell’aeroporto di Olbia e il coinvolgimento delle compagnie aeree saranno quindi determinanti. «Ma lo sviluppo non può fermarsi ai numeri delle presenze o dei voli. Deve tradursi in occupazione di qualità, continuità lavorativa, diritti, sicurezza e contratti applicati correttamente. Allungare la stagione significa anche dare risposte concrete a migliaia di lavoratrici e lavoratori che oggi vivono ancora una condizione di forte precarietà e discontinuità reddituale. Per questo chiediamo che, accanto al tavolo istituzionale ed economico, venga previsto anche un confronto stabile con le organizzazioni sindacali».



«La crescita del territorio deve essere condivisa e governata, non subita». Il Patto “Orizzonte Gallura” può rappresentare una svolta, «ma solo se sarà accompagnato da una visione sociale chiara, più collegamenti, più servizi, più imprese aperte tutto l’anno, ma anche più lavoro stabile, qualificato e tutelato. Come Fit-Cisl Sardegna - conclude Langiu - siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo ma con la determinazione necessaria affinché ogni progetto di sviluppo metta al centro le persone, il lavoro e il futuro della Sardegna».