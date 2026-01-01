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Francesco Sasso 11:41
L'opinione di Francesco Sasso
Alghero All Seasons, un orizzonte limitato
<i>Alghero All Seasons, un orizzonte limitato</i>

Accogliamo con favore l’idea di lavorare sulla destagionalizzazione e sul rafforzamento dei collegamenti aerei, obiettivi strategici per tutto il Nord Ovest della Sardegna. Tuttavia, nel Patto “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons” emergono alcune criticità politiche e istituzionali che non possono essere ignorate. La prima riguarda l’assenza, tra i firmatari, della Città Metropolitana di Sassari, che dovrebbe rappresentare il principale livello di coordinamento per una strategia di area vasta. Se si parla di un progetto che coinvolge l’intero Nord Ovest della Sardegna, è difficile comprendere perché manchi proprio l’ente deputato alla pianificazione e alla costruzione di una visione complessiva del territorio.

Allo stesso modo, colpisce l’assenza degli altri Comuni turistici del territorio, a partire da Castelsardo, e di tante realtà che beneficerebbero direttamente dell’aumento dei flussi turistici e del rafforzamento dei collegamenti aerei garantiti dall’aeroporto di Alghero. Persino la denominazione del progetto, “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons”, sembra privilegiare una dimensione esclusivamente algherese, senza valorizzare adeguatamente il carattere condiviso e sovracomunale che un’iniziativa di area vasta dovrebbe avere. In questo quadro appare legittimo chiedersi perché debba essere il Comune di Alghero a destinare una quota dell’imposta di soggiorno al finanziamento di un progetto destinato a produrre ricadute economiche diffuse su tutto il territorio, senza che vi sia, almeno allo stato attuale, una partecipazione chiara e concreta degli altri enti locali. Manca infatti un accordo realmente condiviso; manca una partecipazione economica degli altri Comuni; manca una governance ampia, rappresentativa e trasparente. Mancano, soprattutto, criteri chiari sulla distribuzione dei benefici e delle responsabilità. La destagionalizzazione deve rappresentare una sfida comune, ma proprio per questo non può poggiare quasi esclusivamente sulle risorse del Comune di Alghero.

Prima di impegnare parte degli introiti della tassa di soggiorno, sarebbe opportuno chiarire quali saranno i contributi della Città Metropolitana e degli altri Comuni turistici del Nord Ovest, affinché il progetto non si trasformi in un’iniziativa sostenuta economicamente da Alghero ma costruita per un beneficio territoriale molto più ampio. Per ora pare di assistere più a un annuncio programmatico che a una strategia strutturata. Quali interventi concreti saranno attuati? Si pensa davvero che il solo incremento dei voli nella bassa stagione possa rendere il territorio realmente attrattivo? Senza servizi, programmazione, infrastrutture e una visione condivisa, il rischio è quello di costruire un progetto privo di solide basi. Perché le idee e gli slogan funzionano solo se accompagnati da una visione realmente condivisa: non vorremmo che “Orizzonte Riviera” si trasformasse presto in un malinconico “Tramonto Riviera”, ben diverso dal suggestivo tramonto che gli algheresi sono abituati ad ammirare dai bastioni.

*Presidente di Iniziativa Alghero
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